ترفيه

الديفا سميرة سعيد رجعتلنه بـ'ماذا ولو' وسوت ضجة كلش قوية، الألبوم مو بس تصدر قوائم الاستماع، لا عيني! رجّعها للواجهة بعد غياب، والناس كلها تحجي عن المفاجآت اللي بيه. وأغنية الألبوم الأساسية اللي هي 'ماذا ولو'، خطفت الأنظار بموضوعها الإنساني اللي يلامس القلب.

شنو المفاجأة اللي بيها؟ سميرة سعيد ما خلت الجمهور صافن هواي، لأنها بـاحتفالها الأخير بأصداء الألبوم، كشفتلنه عن هوية الطفل الصغير اللي شاركها الأغنية! نزلت فيديو على إنستغرام وهي حاضنة الطفل دانيال، واللي هو ابن مهندس الصوت أمير محروس اللي اشتغل وياها بالألبوم. والديفا كلش كانت عفويّة بتشجيعها وحبّها لدانيال، وكالت: "ودا حبيبي دانيال! ابن صديقي مهندس الصوت أمير محروس.. اللي شاركني أغنية 'ماذا ولو!' وخطف قلبي بصوته وإحساسه".

وبعدها، الإعلامي فادي إبراهيم هم نزل صور من الحفلة اللي تخبّل، وبيها سميرة سعيد وفريق العمل مثل مهندس الصوت أمير محروس والملحن عمرو مصطفى وكم غيرهم. وطبعاً الحفلة صارت باستوديو عملاق بمصر، والمفاجآت مستمرة!

الألبوم الجديد بثمان أغاني متنوعة. بدت ويا أغنية 'تباً' اللي كلماتها حلوة ومرحة، وصورتها كانت إطلالة غير متوقعة. بعدها، نقلتنا لدراما وشجن بأغنية 'كبرت وخبت' اللي هواية ناس تفاعلوا وياها، والاجمل انها تصورت بطريقة مختلفة كلش داخل مترو الأنفاق.

وبعدها رجعت للفرح بأغنية 'تيرارا' الخفيفة والمبهجة، واللي فيديوها كان كارتوني بالذكاء الاصطناعي بباريس، وحتى ذكّرتنه بأغانيها القديمة مثل 'بشتقلك ساعات'. ورجعت للدراما ويه أغنية 'ريما'. وبالأخير، ختمتها بالأغنية الرئيسية 'ماذا ولو' بمضمونها الإنساني اللي تحجي عن مشاكل العالم وتتمنى عالم مثالي بدون تنمر وحروب، ومثل ما ذكرنا، بيها صوت طفل همين.

طبعاً الألبوم هذا هو أول ألبوم كامل للديفا من ٢٠١٥، بعد ما كانت تكتفي بس بالأغاني المفردة. والمفاجأة الأكبر؟ الملحن عمرو مصطفى أكد انه اكو جزء ثاني للألبوم جاي بالطريق، بس ما ندري شوكت بالضبط. يعني شنو، جهزوا نفسكم لموجة أغاني ثانية لو شنو؟