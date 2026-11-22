ترفيه

أُعلن عن تعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه. وقد نقل المهندس إلى المستشفى، وهو يرقد حالياً في العناية المركزة، مما استدعى تعليق جميع ارتباطاته وأنشطته الفنية إلى إشعار آخر.

شركة روتانا أعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، في بيان كشفت فيه عن تعرض المهندس لعارض صحي استدعى نقله للمستشفى، مؤكدة أن وضعه الصحي تطلب دخوله العناية المركزة. ولم تكشف الشركة عن طبيعة الوعكة أو تفاصيل إضافية حول حالته.

يشمل القرار تأجيل حفلتيه اللتين كانتا مقررَتين في العاصمة العراقية بغداد يومي 20 و21 تشرين الثاني. وأضافت روتانا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بارتباطاته الفنية لاحقاً.

واختتمت الشركة بيانها بالدعاء للفنان بالشفاء العاجل، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له وتمني عودته إلى صحته ونشاطه الفني.

على الصعيد الفني، واصل ماجد المهندس خلال الفترة الماضية نشاطه الغنائي، حيث قدم أغنية "أصعب لحظة" كتتر بداية مسلسل "دار المسنين". الأغنية من ألحان مصطفى الربيعي، وكلمات حازم جابر، وتوزيع حسام الدين. وشارك في بطولة المسلسل ستار خضير، طه علوان، كاظم القريشي، إيناس طالب، ومحسن العلي، وهو من إخراج حيدر الشامي.

كما طرح المهندس في بداية العام أغنيته المصرية "أنصاص مشاوير"، ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وشارك في بطولته أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، خالد أنور، محمد سلام، مايان السيد، وأسماء جلال، ومن إخراج عثمان.

وسط القلق على وضعه الصحي وتأجيل حفلاته، ينتظر جمهور ماجد المهندس أخباراً مطمئنة بشأن حالته، مع موجة من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتجاوز هذه الوعكة ويعود قريباً لجمهوره ومحبيه. كلنا أمل أن ماجد المهندس يرجع بألف خير وسلامة لجمهوره ومحبيه.