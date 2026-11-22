ترفيه

العازف العراقي العالمي يوسف عباس سواها وصارت الهوية السمعية والموسيقى التصويرية الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيسه، بتوقيعه! حجاها يوسف عباس ببرنامج "كافيه شو" ويه باسم سلوم، وشرح كل تفاصيل هذا الإنجاز الجبير.

الموضوع مو قليل، لأن التكليف جان مباشر من رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، اللي طلب جملة موسيقية وتوزيع أوركسترالي فخم ينافس المهرجانات العالمية. وطبعاً شوية قلق جان موجود بالبداية من المقارنات بالموسيقى القديمة للمهرجان، بس يوسف عباس قدر يسوي فد شي يجمع الروح الشرقية والعربية، بس بحضور أوركسترالي عصري، يعني ضرب عصفورين بحجر.

من ضمن الشغل الجديد، يوسف عباس سوى توزيع جديد لأغاني محمد عبد الوهاب مثل "أنشودة الفن" و "يا مسافر وحدك"، وصاروا موسيقى للسجادة الحمراء بالمهرجان. وحتى ألف مقطوعات خاصة للبث المباشر. واللي يونس أكثر، الجمهور تفاعل كلش ويا الثيمة الموسيقية وصاروا يرددونها بأروقة المهرجان، وهذا يعني الشغل دخل للقلوب عدل.

اللقاء تطرق للحظات مؤثرة مثل التكريم اللي صار للفنان فاروق فلوكس على المسرح، والموسيقى اللي صممها يوسف عباس قدرت تعبر عن رحلة عطائه الطويلة. وسلّط اللقاء الضوء على الدعم الثقافي والفني اللي قدمه السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، واستضافة السفارة فعالية موسيقية جمعت صناع سينما وموسيقيين من ثقافات مختلفة.

بصراحة، يوسف عباس رفع راس العراق، وشغله بمهرجان القاهرة يثبت أن المواهب العراقية ماكو شي يوقفها. يعني صدق إبداع، لو مو؟