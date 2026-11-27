ترفيه

رجعت الدراما من جديد لقناة الفنانة شيرين عبدالوهاب على يوتيوب، حيث تم حجب وحذف ثماني أغاني من أعمالها اللي نزلتها بسنة 2024. هذي الخطوة صارت مساء الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2026، والأغاني اللي اختفت هي: "ابتسمت"، "عودتني الدنيا"، "قالك نسيني"، "عسل حياتي"، "ومازال عالبال"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، و"بتمنى أنساك".

الأغاني مرّت بأزمة تتعلق بحقوق النشر والملكية، وتدخلت شركة روتانا لحجبها من يوتيوب ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي.

المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين، ذكر بتصريح خاص إن شركة روتانا دفعت تعويض بقيمة 2 مليون جنيه لصالح المطربة منذ ثلاثة أشهر، بسبب تدخلها بحذف ثلاث أغاني.