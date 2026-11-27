ترفيه

أصيل هميم هي اللي راح تؤدي أغنية شارة البداية لمسلسل «هدب عيني» الخليجي، حسب ما كشف المنتج أحمد عبدالله. الأغنية من كلمات الشاعر بدر النصار وألحان جاسم الخلف، والهدف منها تقديم مقدمة عاطفية تناسب أجواء وأحداث العمل اللي من المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

المسلسل يحكي قصة خليجية ترجعنا لملامح الحياة الاجتماعية في أربعينيات القرن الماضي وما قبلها، من خلال مجموعة قصص إنسانية تتداخل بيها مشاعر الحب والوفاء والشهامة، وبالمقابل صراعات الطمع والانتهازية والتغييرات اللي تفرضها هاي الصراعات على العلاقات بين الشخصيات.

شركة «المبدع» للإنتاج ركزت على توفير كل الإمكانات حتى تطلع الصورة البصرية متكاملة وتعكس تفاصيل ذيج المرحلة، من ديكورات وأزياء وملامح تراثية تبين طبيعة البيئة الخليجية القديمة وتعيد إحياء جانب من الموروث الاجتماعي والثقافي. العمل ما يكتفي بس باستحضار أجواء الماضي، بل يطرح موضوعات إنسانية واجتماعية تهم الجمهور ضمن أحداث متصاعدة وشخصيات متعددة الأبعاد تجمع بين التشويق الدرامي والبعد التراثي.

المسلسل من تأليف فايز العامر وإخراج حسين أبل، ويتكون من 30 حلقة. ويشارك بالعمل قائمة من نجوم الدراما الخليجية، هم: عبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، واحمد مساعد، وغازي حسين، ولطيفة المجرن، ومحمد العلوي، ومرام البلوشي، وشهد الياسين، ومحمد الصيرفي، وعبدالله الطليحي، وفتات سلطان، وسمير القلاف، وعبدالله الفريح، بالإضافة لنخبة من الفنانين.