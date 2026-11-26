ترفيه

محمد أسامة، المعروف بـ «أوس أوس»، قرر يشعل الحماس بإنستغرام حتى يروج لفيلمه الجديد «كريبتو» اللي ينعرض حالياً بكل صالات السينما. وبمنشور يمازح بيه المتابعين، نشر صورة من كواليس التصوير اللي صارت خارج مصر تجمعه بصناع العمل، وكتبلها: "فيلم كربيتو، ابعتولنا هتتفرجوا في أنهي سينما في مصر أو الوطن العربي، وهجبلكم المافيا كلها ونجيلكم".

الجمهور تفاعل بقوة وية المنشور، والكل عبر عن سعادته وحماسه حتى يشوف الفيلم. أما قصة «كريبتو» فهي كوميدية بامتياز، تدور حول مافيا إيطالية تحاول توصل لابني زعيمها اللي عايشين بمصر حتى تبلغهم بحقهم بالميراث. بس السالفة ما تمشي بهدوء، لأن اكو رجلين مصريين ينتحلون شخصياتهم ويسافرون لإيطاليا، وهناك يوكعون بسلسلة مواقف ومفارقات كوميدية غير متوقعة وسط أجواء المافيا الإيطالية.

الفيلم يضم كوكبة من الفنانين، أبرزهم حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومحمد لطفي، وشريف حسني، وناجي شحاتة، وبسنت أبو باشا، وباسم سمرة. ومن الناحية الفنية، الفيلم من إخراج سلطان مجدلي، وتأليف أحمد عبدالله، وبإشراف فاروق هاشم على الكتابة.

أما لغة الأرقام فشباك التذاكر المصري سجل بداية قوية، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت لمليون و149 ألف جنيه خلال أول 48 ساعة من عرضه، بعدما باع نحو 6 آلاف و327 تذكرة. صراحةً، القصة شكلها تضحك والجمع بين المافيا والمصريين دائماً يطّلع منه مواقف تموّت ضحك.

منو بيكم راح يروح يشوف الفيلم لو تخافون من تهديد أوس أوس والمافيا؟