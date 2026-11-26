ترفيه

المخرج محمد سامي اختار محافظات الإسكندرية وبورسعيد وأسوان حتى يصور بيها عدد من مشاهد مسلسل «تمكين»، اللي يجمع الفنان عمرو سعد والفنانة ياسمين صبري. العمل راح ينافس في موسم دراما رمضان 2027، وبالإضافة للمدن هاي، التصوير راح يشمل مواقع ثانية متفرقة بالقاهرة.

التصوير بدأ فعلياً قبل ما يتم الكشف عن المواقع الجديدة، وبالمراحل الأولى صوروا مشاهد بشوارع القاهرة. بس لحد الآن ماكو أي تفاصيل عن نوع المشاهد اللي راح يتم تصويرها بكل مدينة من المدن الثلاث، ولا المواعيد المحددة لسفر فريق العمل للإسكندرية أو بورسعيد أو أسوان.

محمد سامي كان أعلن عن المسلسل في أكتوبر الماضي بصورة جمعته وية عمرو سعد وياسمين صبري والمنتج تامر مرسي، وأكد أن شركة سينرجي هي اللي راح تنتج العمل لرمضان 2027، حتى يجمع البطلين بتجربة درامية جديدة.

وبالنسبة للكاست، المسلسل يضم نخبة من الفنانين وهم خالد الصاوي، كمال أبو رية، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، ماجد المصري، طارق لطفي، كريم فهمي، وآيسل رمزي، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف.

محمد سامي هو اللي يتولى تأليف وإخراج المسلسل، ويشاركه بالكتابة أحمد حلبة ومحمود فوزي. القصة تعتمد معالجة درامية تتناول قضايا وطنية ومجتمعية، وصراعات إنسانية مستوحاة من أحداث ووقائع حقيقية، ضمن الأعمال اللي يتم تجهيزها للموسم الرمضاني الجاي.

أما قائمة ضيوف الشرف، فتشمل نيللي كريم، وعصام عمر، وأحمد صلاح حسني، وياهُم الأبطال المشاركين بالقصة.