ترفيه

خلص الموسيقار ناير ناجي والمطرب تووليت بروفاتهم الأخيرة قبل الحفلة اللي راح تصير مساء يوم الجمعة 27 تشرين الثاني بقصر محمد علي باشا. هاي الحفلة هي الثالثة من نوعها اللي تدمج نوع موسيقي معين وياه الأوركسترا على المسرح، وراح تبدي الساعة السادسة مساءً، حيث يغني تووليت أشهر أغانيه بمرافقة الأوركسترا اللي يقودها ناير ناجي.

الحفل يجي بعد ما طرح تووليت ألبومه الجديد «صديق البرنامج»، والي يحتوي على عشر أغنيات هي: «صديق البرنامج، من غير كلام، إنت حبيبي، جريئة أوي، هنعيش، صديقة البرنامج، حقك عليا، ولا عاش ولا كان، الموج عالي، وقبطان».

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين تووليت والملحن وليد سعد، الذي اتهمه باستخدام لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» اللي غنتها الفنانة لطيفة سنة 2009 من ألحانه وكلمات نادر عبد الله، داخل التراك الدعائي لإعلان إحدى الشركات.

وكتب وليد سعد عبر حسابه على منصة إكس إن تراك تووليت الجديد مأخوذ من لحن الأغنية نفسها، وإنه تعرض للسرقة في أغانٍ كثيرة قبل ذلك.