ترفيه

نزل كاظم الساهر أغنيته الجديدة «اخدم نفسك» على قناته الرسمية باليوتيوب، بفيديو يظهر الكلمات مع الموسيقى، بعد ما شوّق الجمهور لها بأيام على إنستغرام.

الأغنية عبارة عن عتاب بين حبيبين، بس المشكلة هي الموبايل اللي أخذهم من بعض. الحوار بالأغنية يخلط بين الزعل والدلال والمشاكسة، وكل واحد يطلب من الثاني يترك الشاشة ويركز بمشاعره.

الجميل بالموضوع إن القيصر رجع يغني باللهجة العراقية، واستخدم كلمات من حياتنا الرقمية مثل «الموبايل» و«الشحن» حتى يوصل حالة عاطفية بسيطة وقريبة من يومياتنا. صراحة، حركة ذكية إننا نشوف مفردات التكنولوجيا تدخل بأغاني الساهر.

الأغنية من كلمات الشاعر يحيى العلاق، وهذا ثاني تعاون بينهم بعد أغنية «تجاهلني» اللي كانت ضمن ألبوم «بلا عنوان». والقصة بدأت بمنتصف نوفمبر لما نشرت صفحة الساهر قصيدة للعلاق، وبعدها اكتشفنا إنها هي كلمات الأغنية الجديدة، وهذا ما أثار فضول المتابعين بشأن ما يحضره الساهر.

هذا العمل يجي بعد حوالي ثلاثة أشهر من صدور ألبوم «بلا عنوان» في أغسطس 2026، اللي حقق حضوراً لافتاً لدى جمهور المطرب في العالم العربي. لحد الآن الساهر ما قال إذا كانت «اخدم نفسك» هي بداية لألبوم جديد لو مجرد أغنية منفردة، والكل منتظر يعرف شنو خطته الجاية.

منو بينا ما عاتبت شريكه بسبب الموبايل؟