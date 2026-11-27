ترفيه

شيماء سيف وصلت للبنان نهاية الأسبوع الفائت وبدأت يوم الاثنين تصوير مشاهدها بمسلسل "عنتر دوت كوم". هذا العمل هو تجربة جديدة لها بالدراما اللبنانية، وراح تشارك ببطولته ويه نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

المسلسل من إنتاج Eagle Films والمنتج جمال سنان، ومنتظرين عرضه بموسم رمضان 2027. العمل يجمع النجم معتصم النهار بشركة Eagle Films للسنة الثانية على التوالي، بعد ما حققوا نجاح بمسلسل "لوبي الغرام" بالموسم الرمضاني الماضي.

بالنسبة للكاست، يشارك معتصم النهار بالبطولة كل من جيسي عبدو وستيفاني عطالله. والعمل يضم أيضاً مجموعة من الفنانين وهم: كارول عبود، سعيد سرحان، أحمد الزين، نهلة داوود، مابيل طوق، ترايسي يونس، رندا سيقلي، غسان عطالله، بلال حموي، وجوزيف جبيلي، بالإضافة لشيماء سيف.

المسلسل من كتابة وسيناريو وحوار جيمي بو عيد، وإخراج جو بو عيد، وبإشراف درامي من عروة العربي. أما القصة فهي تدور حول حكايات من قلب الشارع، ضمن قالب يجمع بين الكوميديا والرومانسية والإثارة، ويتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية بأسلوب طريف.

بصراحة، إضافة شيماء سيف للعمل حركه قوية لأن حضورها الكوميدي معروف، بس هل راح تضبط خلطة الكوميديا والرومانسية بـ "عنتر دوت كوم" لو تطلع السالفة مجرد تكرار؟