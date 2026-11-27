ترفيه

ريتال عبد العزيز دخلت تجربة فنية جديدة بفيلم "طه الغريب"، وصرحت إنها كلش سعيدة بالمشاركة بهذا العمل. ريتال أكدت إن أجواء التصوير كانت ممتعة، وخصوصاً شغلها وية الفنان حسن الرداد، وتتمنى الفيلم يعجب الناس لأن قصته مختلفة وطابعه يجمع بين الرومانسية والدراما.

وبالنسبة لخططها الجاية، ريتال ما اكتفت بالسينما، لأنها تستعد حالياً حتى تدخل المنافسة بموسم دراما رمضان 2027 من خلال عمل مرتقب، وهذا يعني راح نشوفها بوجهين مختلفين بالفترة الجاية.

فيلم "طه الغريب" مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق وبإخراج عثمان أبو لبن. قصة الفيلم تدور حول شاب متمسك بذكرى حبيبته، لحد ما تدخل حياته بنية جديدة تغير كل موازين مشاعره وتخلي عواطفه تتقلب.

وبالنسبة لطاقم العمل، الفيلم يجمع كوكبة من النجوم بجانب حسن الرداد، منهم تارا عماد، وخالد الصاوي، وسينتيا خليفة، ونهى عابدين، وفرح عزت.