ترفيه

غادر الفنان ماجد المهندس المستشفى بعد ما خضع لعملية قسطرة قلبية تكللت بالنجاح، وبدأ يتماثل للشفاء. هذي الخطوة إجت بعد وعكة صحية مفاجئة خلت المهندس يدخل العناية المركزة ويبقى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة خلال الأيام الماضية.

مصادر مقربة من الفنان أكدت بتصريحات صحفية إن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، وهو حالياً مستمر بالمتابعة الدورية مع الفريق الطبي المعالج حتى يستكمل فترة النقاهة والتعافي بالكامل.

قبل هذي التطورات، كان الحساب الرسمي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات قد أعلن عن الوعكة الصحية الطارئة، وقرروا تعليق نشاطه الفني مؤقتاً لحد ما يستقر وضعه الصحي. هذا الإعلان سبب موجة قلق وتضامن كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، والكل من جمهوره ونجوم الفن بالعالم العربي بدؤوا يرسلون رسائل محبة ودعوات بالشفاء العاجل حتى يتجاوز هذي الأزمة ويرجع لمحبيّه.

طبعاً هذي الأزمة أثرت على جدول حفلاته، وبسببها تقرر تأجيل الحفلين اللي كان مفروض يقيمهم ببغداد يوم 20 و21 نوفمبر، وصار الموعد الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل. لحد الآن، الجهة المنظمة ما حددت المواعيد النهائية الجديدة للحفلين، لأن رجوعه للمسرح وغنائه مرهون بنتائج الفحوصات وتوصيات الأطباء بالفترة الجاية.

سلامات له، وتبقى مواعيد الحفلين الجديدة رهن نتائج الفحوصات وتوصيات الأطباء.