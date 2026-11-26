ترفيه

مدينة مراكش المغربية عاشت حالة من النشاط الاستثنائي بوجود مجموعة من النجمات اللي اجتمعن على هامش فعاليات مهرجان مراكش السينمائي. المدينة المعروفة بطقسها المميز في فصلي الخريف والشتاء، كانت المسرح اللي استعرضت بيه النجمات نشاطاتهن المختلفة، من حضور الفعاليات الرسمية إلى الجولات السياحية في معالم المدينة الحمراء.

شذى حسون وعشق المغرب

شذى حسون وثقت رحلتها من اللحظة الأولى اللي وصلت بيها للمدينة، ووصفت مراكش بأنها مكانها المفضل اللي يمنحها السعادة وأجمل بلد في العالم. شذى بدأت تحضيراتها لافتتاح مهرجان مراكش الدولي للفيلم وهي تشعر بالسكينة وكأنها في المكان اللي تنتمي إليه فعلاً.

خلال الافتتاح، شذى خطفت الأنظار بالقفطان المغربي، وشاركت جمهورها فيديو يوثق جولاتها في المدينة، وذكرت أن تجربتها في متحف فنون الطهي كانت لا تُنسى، مؤكدة أن هناك أماكن تخطف القلب ببساطة. ما توقفت الرحلة هنا، بل استمرت بزيارة صحراء أغافاي المذهلة، حيث استقبلتها وزميلاتها بزفة مغربية تقليدية وحفاوة ضيافة أذهلتها.

شذى زارت أيضاً حديقة ماجوريل، واعتبرتها مزيجاً بديعاً يجمع بين الطبيعة والفن والثقافة والتاريخ، ومكان يستحق الزيارة لعيش التجربة.

شلة الصديقات وأناقة القفطان

شذى حسون لم تكن وحدها، بل ظهرت في جولة استكشافية وسياحية رفقة زينة الخوري ولجين عمران. وفي هذه الجولة، عادت شذى لتتألق بالقفطان المغربي، وكتبت عن فخامة تفاصيله وكيف جعلتها تشعر بأنها أميرة.

لجين عمران شاركت شذى الإعجاب بهذا الزي، وتساءلت في تدوينة إن كان هناك ما هو أجمل منه. لجين عبرت عن سعادتها الكبيرة بالسفر مع صديقاتها شذى وزينة، وأكدت في تعليق أن السفر يجب أن يكون مع أشخاص يمنحونها السعادة، كما نشرت فيديو من جولتها في المدينة وصفت فيه الأجواء بأنها ساحرة والرحلة بأنها "غير".

أما زينة الخوري، فقد كانت جزءاً من هذه الرحلة الجماعية، وظهرت مع لجين وشذى على السجادة الحمراء في المهرجان، وشاركتهم الجولات في شوارع المدينة والأسواق التقليدية. زينة كشفت عن تفصيل مميز جداً في رحلتها، وهو دعوتها للعشاء الملكي الذي أقامه جلالة الملك محمد السادس وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ووصفت الأمسية بأنها لا تُنسى في الاحتفاء بالسينما والثقافة.

جيسيكا قهواتي وتارا عماد في المدينة الحمراء

من جهة ثانية، جيسيكا قهواتي كانت أيضاً ضمن الزوار الذين لفتوا الأنظار في مراكش. جيسيكا حققت حلماً طالما تمنته بزيارة حديقة ماجوريل ومتحف إيف سان لوران. وبجانب السياحة، أطلقت جيسيكا النسخة الأولى من "once upon a retreat" في مراكش، وهي مبادرة جمعت بين الثقافة والعافية والعمل الخيري في مكان واحد.

أعربت جيسيكا عن امتنانها للنساء اللواتي سافرن من دول بعيدة مثل نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الإمارات، بلغاريا، قطر، وسويسرا للمشاركة في هذه المساحة الآمنة للتواصل، مؤكدة أن قلبها يفيض بالسعادة وأن القادم سيكون أجمل.

وفي سياق متصل، ظهرت تارا عماد في لقطات وهي تتجول في أسواق مراكش على هامش مشاركتها في المهرجان السينمائي، لتكتمل بذلك صورة النجمات في المدينة التي تدمج بين عراقة القرون الوسطى والوجهات السياحية الحديثة، من قصور مثل البديع والباهية، وصولاً إلى ساحة جامع الفنا ومسجد ابن يوسف وسلسلة جبال الأطلس الكبير.