ترفيه

بأجواء كلها تقدير، استذكر الفنان فاروق فلوكس أهم محطات مسيرته الفنية اللي استمرت لأكثر من ستين سنة، بـندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبحضور كبير من محبي السينما والمسرح.

فلوكس كشف بـكلامه إن شغله السابق بمجال الهندسة ترك أثر عميق بأسلوبه الفني، وبالأخص بطريقة تنسيقه الدقيق وتحضيره المنظم لكل شخصية يجسدها. وأكد إن الدافع الأساسي اللي يخليه يوافق على أي عمل جديد هو اقتناعه التام بالسيناريو ومحبته للنص.

تخيلوا مهندس وممثل بنفس الوقت؟ الدقة بالتحضير هي اللي تسوي الفرق، بس يبقى النص هو الأساس.