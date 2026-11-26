ترفيه

سميرة سعيد شاركت جمهورها على إنستجرام جلسة تصوير خاصة بأغنيتها 'تبا'، اللي نزلت ضمن ألبومها الأخير 'ماذا ولو'. الصور عبارة عن عرض بصري مليان غموض ورمزية، اعتمدت بيها سميرة على ثلاث ألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأحمر، حتى تعيد تعريف الأناقة الجريئة برؤية معاصرة تستحضر مقولة 'لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم'.

بالنسبة للاختيارات، سميرة تألقت بتصاميم هندسية من الجلد اللامع (Vinyl) وكورسيهات تحدد الخصر، وضافت لها قفازات أوبرا طويلة انطت للإطلالة طابع مسرحي. أما الشعر فكان قصير بلون أسود داكن مع غرة كثيفة ومستقيمة، وهذا التفصيل انطى الإطلالة إطار هندسي حاد.

والمكياج كان مركز على أحمر الشفاه القرمزي اللي شكل نقطة الارتكاز بكل اللقطات، خاصة مع أسلوب إخفاء العينين اللي خلى التركيز كله يكون على لغة الجسد والأزياء. وبصراحة، سميرة كعادتها تحول الملابس إلى لغة تعبيرية، واللوكات المنحوتة بدقة تعكس شخصيتها الفنية اللي ما تخاف من التجربة، حيث اجتمعت القوة والأنوثة بكادرات نظيفة خلت الديفا تظهر كلوحة فنية متكاملة.

تتوقعون هاي الجرأة بالستايل تلوق لسميرة بكل وقت، لو مجرد تجربة للأغنية؟