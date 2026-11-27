ترفيه

كشف جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن عادة بسيطة يعتمد عليها حتى يحافظ على نشاطه ويگدر يواصل شغله رغم كل الضغوطات والمسؤوليات الكبيرة اللي عنده. يعقوب يصرح بتصريحات تلفزيونية إنه يحرص على غفوة قصيرة ما تتجاوز خمس دقائق من يحس بالتعب والإرهاق، لأن خلايا الجسم تحتاج فترات راحة حتى تشتغل بكفاءة.

الدكتور مجدي يعقوب، اللي يعتبر واحد من أشهر جراحي القلب بالعالم، يطبق اللي يسمونه "قيلولة القط" أو (Cat Nap).

القيلولة وحجم الدماغ

الموضوع مو بس تخلص من النعاس المؤقت، لأن اكو أبحاث تربط النوم النهاري المنتظم بمؤشرات إيجابية لصحة الدماغ على المدى البعيد، ومنها الحفاظ على حجم الدماغ مع تقدم العمر. دراسة سواها باحثين من جامعة لندن وجامعة الجمهورية في أوروجواي شملت تحليل بيانات 35 ألف شخص أعمارهم بين 40 و69 سنة من مشروع البنك الحيوي البريطاني، واستخدموا معلومات وراثية تخص الناس اللي يميلون للنوم بالنهار.

النتائج أظهرت إن الناس اللي يتعودون على القيلولة عدة مرات بالأسبوع، كانت أدمغتهم أكبر بنحو 15 سنتيمترًا مكعبًا (تقريبًا 0.9 بوصة مكعبة) مقارنة باللي ما ينامون بالنهار. الباحثة الرئيسية في الدراسة، فيكتوريا جارفيلد من جامعة كوليدج لندن، گالت إن هذا الفرق ممكن يأخر بعض مظاهر شيخوخة الدماغ لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات.

جارفيلد وضحت إن حجم الدماغ يقل بشكل طبيعي مع العمر، بس انخفاض الحجم يرتبط بمشاكل صحية. وببعض الأبحاث، ارتبط صغر حجم الدماغ بارتفاع هرمون التوتر "الكورتيزول"، وانقطاع النفس أثناء النوم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى انكماش الدماغ عند المصابين بمرض ألزهايمر والخرف الوعائي. بس لازم ننتبه إن ارتباط القيلولة بحجم الدماغ ما يعني بالضرورة إنها تمنع الخرف أو توقف التراجع المرتبط بالعمر.

فوائد الغفوة قصيرة المدى

على المدى القريب، الغفوة اللي تستمر من 5 إلى 15 دقيقة تنطي الجسم والعقل دفعة نشاط، وتساعد على تحسين الأداء الذهني والانتباه بعد الاستيقاظ، وممكن يستمر هذا التأثير الإيجابي لحد 3 ساعات. وأيضاً الأبحاث تشير إن القيلولة اللي تكون بين الساعة الواحدة ظهراً والأربعة عصراً ترتبط بتحسن الأداء البدني والإدراكي، وتحسن الحالة المزاجية والقدرة على تذكر المعلومات.

هذي الراحة القصيرة مفيدة جداً للأشخاص خلال فترات العمل أو الدراسة الطويلة لأنها تحسن سرعة الاستجابة للمواقف المختلفة وتساعد في أداء المهام اللي تحتاج تنسيق وتركيز. وحتى الأطفال يستفادون منها، لأن التجارب أظهرت إن القيلولة تلعب دور مهم بالتطور الإدراكي، وممكن تتأثر قدرتهم على تذكر المهام والمعلومات الجديدة إذا ما ناموا فترة مناسبة بعد ما تعلموها.

تحذيرات ونصائح للنوم الصحي

رغم كل الفوائد، الخبراء ما ينصحون بالتعامل مع القيلولة كضرورة يومية لكل الناس أو وسيلة لتعويض نوم الليل الضايع. كولين إسبي، أستاذ طب النوم بجامعة أكسفورد، يگول إن الرغبة المتكررة بالنوم بالنهار ممكن تكون علامة على نقص النوم الليلي، وينصح الشخص يسأل نفسه إذا كان يعوض مشكلة بالنوم أو نمط حياته ما يطيّه ساعات راحة كافية بالليل، لأن الأولوية لازم تكون لجودة النوم الليلي.

وإذا تريد تستفاد من غفوة قصيرة بدون ما تطول، اكو خطوات بسيطة ممكن تتبعها:

أولاً، اختار مكان هادئ ومريح وبعيد عن الضوضاء والمشتتات. ثانياً، اضبط المنبه على 5 دقائق إذا ردت تسوي مثل غفوة مجدي يعقوب حتى ما يتجاوز الوقت. ثالثاً، ركز على التنفس والاسترخاء، غمض عينيك وأرخِ عضلات جسمك، وممكن تستخدم تمارين التنفس العميق أو تقنية 4-7-8.

رابعاً، لا تجبر نفسك على النوم؛ لأن 5 دقائق ممكن ما تكون كافية للدخول بنوم عميق، فالاكتفاء بإراحة العينين وتهدئة الذهن يكون كافياً. وأخيراً، من تخلص المدة، افتح عينيك تدريجياً وانطي جسمك لحظات حتى يستعيد انتباهه قبل ما ترجع لشغلك.

منو بينا بعد يگدر يقاوم غفوة الظهر اللي ترجع الواحد للحياة؟