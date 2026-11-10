يوم واحد بس! انفصال قيس عبد الفتاح عن زوجته... أسرع زواج شفته بحياتي!

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ما لحگنا نفرحلهم، الخبر الصاعق هذا كلنا تفاجأنا بيه: الفنان قيس عبد الفتاح أعلن انفصاله عن زوجته اللي تحمل الجنسية التونسية، ومو بس هيج، هذا صار بعد يوم واحد بس من احتفاله بالزواج!

قيس عبد الفتاح، بتصريح خاص إله، كال بالحرف: "الانفصال تم انهاردة وقدر الله وما شاء فعل." كلامه يبين الموضوع صار بسرعة البرق وما لحگنا نفهم شي. شلون ممكن حب وحياة كاملة تنتهي بهالسرعة الخيالية؟

تتذكرون قبلها شلون جان ناشر على صفحته بفيسبوك خبر عقد قرانه، ومعلق بأن الحمد لله الذي وفقه في اختيار شريكة حياته. والتعليقات جانت كلها تهاني وأمنيات ودعوات حلوة للعروسين بحياة سعيدة. الناس فرحتله من كل گلبها، بس للأسف الفرحة ما طوّلت هوايه وصارت كأنها حلم.

الفنان قيس عبد الفتاح، من مواليد 19 تشرين الثاني عام 1945، درس التمثيل ولمع نجمه بفترة السبعينات، وبدأ مشواره الفني بمنتصف خمسينات القرن الماضي. عنده 47 عمل بين الإذاعة والتلفزيون والسينما، ومثل بأعمال معروفة مثل فيلم "أبي فوق الشجرة" وفيلم "خلي بالك من زوزو".

من الأشياء الحلوة عنه، إن والدته الله يرحمها سمّته على اسم قيس اللي جان يعشق ليلى بالقصة المشهورة، وذلك لتأثرها بقصة حبهم وأشعارهم. وحتى الفنانة الراحلة هند رستم، بفيلم "الحلوة عزيزة"، كالت للمخرج الراحل حسن الإمام إن قيس راح يصير نجم كبير، وطلبت يغيرون اسمه لـ"إيهاب شوكت"، بس هو رفض لأن اللي سمته هي والدته،

وبحوار سابق إله ويا الإعلامية إنجي أنور، في ديسمبر 2022، كال قيس إن هواية من الجمهور جانوا يسلمون عليه بالشارع ويثنون على أعماله الفنية، وجانوا يتذكرون شكله بس ما يتذكرون اسمه. وهذا الشي جان يسعده كلش، لأن هذا معناه حقق شهادة التمثيل اللي حصل عليها من المعهد قبل ستين سنة.