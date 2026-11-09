فيفي عبده ناويتها نار: مقالب قوية ومسلسل خطير برمضان 2027!

ترفيه

يا جماعة، فيفي عبده ناوية تولع الدنيا ببرنامج مقالب جديد برمضان 2027! هالخبر يجي بعد ما قدمت برنامج "ألف ليلة" الكوميدي الترفيهي برمضان الفات 2026. كلنا شفنا "ألف ليلة" على شاشة MBC مصر واستضافت بيه كومة نجوم وشخصيات فنية،

من الواضح إنها دا تدرس وتفكر ببرنامج مقالب جديد، وهاي اللي ناقصنا! يا ترى منو راح يكون الضحية هالمرة؟ وإيش راح تسوي بيهم؟ إحنا ننتظر نشوف إبداع فيفي بهذا المجال.

ومش بس هيج، ويا دوبها قبل فترة قصيرة وقعت عقد مسلسل جديد لرمضان 2027 اسمه "بعد منتصف الليل". المسلسل بطولة طارق لطفي وغادة عادل، العمل يتكون من خمسة عشر حلقة، وراح يكون من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جوبة، وإنتاج أحمد الجنايني.

قصة المسلسل اجتماعية مشوقة وحلوة، طارق لطفي وغادة عادل راح يلعبون دور زوجين يعيشون رحلة صعبة كلها مشاكل ومفاجآت ما متوقعة. والخبر الحلو إن أحمد رزق همين انضم للعمل، يعني الكاست قوي كلش، والكل ينتظر هاي الثنائية على نار، خاصةً إن صار سنين طويلة ما اجتمعوا بمسلسل درامي من أيام الفيلم الأسطوري الفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض سنة 1998.

أما طارق لطفي، فجان ويا فيفي عبده برمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" وسووا بيه نجاح مو طبيعي! قصة العمل جانت شعبية وحلوة، وياهم أحمد السقا وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين ومصطفى أبو سريع وغيرهم. وحتى برمضان الفات 2026، طارق لطفي جان موجود بمسلسل "فرصة أخيرة" اللي همين جان خمسة عشر حلقة، ويا محمود حميدة وندى موسى وعلي الطيب ومحمود البزاوي وسينتيا خليفة.

برأيكم، فيفي عبده بمقالبها راح تسرق الأضواء لو درامتها الجديدة هي اللي راح تفوز؟