محمد الحلو رجع لبيته... الحمد لله على سلامة "حبيب الملايين"!

ترفيه

يا جماعة، عدنا خبر كلش حلو، يعني صدك راح يفرح قلوب كل الفانز اللي جانوا عايشين بقلق! المطرب الكبير، وحبيب الملايين، محمد الحلو، رجع لبيته بالسلامة بعد ما غادر المستشفى. أخيراً نقدر نتنفس الصعداء ونطمن عليه بعد أيام جانت كلش صعبة وحالتنا النفسية تعبانة من ورى الأخبار اللي سمعناها.

تذكرون الأزمة القلبية القوية كلش اللي تعرض الها، واللي خلت الكل يترقب أخبار حالته؟ هاي الأزمة اضطرت الأطباء ينقلوه للمستشفى فوراً حتى يتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة، تحت إشراف الأطباء.

بس الحمد لله والشكر، حالته الصحية تحسنت خلال الأيام اللي فاتت. ونجل الفنان أكد إن الأطباء سمحوا بخروج والده من المستشفى وإنه رجع لبيته.

هاي الأخبار مو بس حلوة، هاي ترد الروح! فرحتنا برجوع أبو الحلو لبيته كلش كبيرة. وإن شاء الله يكمل شفاه على خير ويرجع لجمهوره أقوى من قبل. البيت هو الدوا، وراحته بالبيت أهم شي حالياً. شنو رأيكم؟ مو أحلى خبر سمعناه اليوم؟