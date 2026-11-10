دينا الشربيني وسيد رجب بالرياض: بروفات قوية لمسرحية "علمي علوم" اللي راح تفرطنا ضحك!

ترفيه

الرياض مولعة بالتحضيرات! المخرجة المصرية بتول عرفة حالياً جاي تسوي بروفات مكثفة للمسرحية الكوميدية الجديدة "علمي علوم" اللي راح تنطلق ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي بالبوليڤارد. ويُعرض من 13 نوفمبر إلى 16 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القصة فد شي يضحك من هسه! المسرحية كوميدية استعراضية مليانة ضحك ومفاجآت. تدور الأحداث حول رجل أعمال يحلم بالمجد ويريد يسوي مسابقة علمية عالمية بجائزة مليون دولار. بس يوكع بخطأ مو متوقع يخلّي مجموعة ناس مالهم علاقة بالعلم أصلاً يفوتون بنص المنافسة! تخيلوا شلون راح تصير المفارقات الكوميدية بين اللي صدك يفهم واللي يمشّيها فهلوة. هاي المسابقة لو فلوجة؟

طبعاً الكاست ما يتفوت، يجمع نخبة من نجوم الفن يعني الشغلة مو أي كلام. دينا الشربيني وسيد رجب راح يكونون نجوم العرض، وياهم محمد أسامة (أوس أوس)، وأحمد عبد الوهاب، ودينا محسن (ويزو)، وشريف حسني، ومصطفى البنا (سعفان)، وكم نجم ثاني بعد.

بتول عرفة مو أي مخرجة، اسمها معروف كلش بمصر والوطن العربي، وحصلت على جائزة أفضل مخرج كليبات سنة 2024، وسوت تقريباً 140 كليب ويا كبار النجوم مثل حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش.

هي مو أول مرة تبدع بموسم الرياض، قبلها شفناها بأعمال مسرحية ناجحة مثل "حاوريني يا كيكي" اللي كانت ببطولة دينا الشربيني وهالة صدقى ورانيا يوسف، ومسرحية "الليلة الكبيرة" ومسرحية "مبروك جالك ولد" ومسرحية "شحاتين أكاديمي" و"سمن على عسل".