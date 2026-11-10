علي ماهر مو بس يدرب... طلع نجم تمثيل همينا!

ترفيه

منو كان يتوقع؟ علي ماهر، المدرب الجديد لمنتخب مصر، مو بس يعرف شلون يركض ورا الطوبة ويخطط للفوز، طلع أستاذ بالتمثيل همينا! يعني أضواء الشهرة ما وقفت يمه بس بالملاعب، لا والله، وصل للتلفزيون والسينما بعد. الرجال شارك بأربع أعمال فنية مختلفة كضيف شرف، ومنها أعمال كوميدية تجيب الضحك من صدگ.

أول دور إله كان بفيلم 'سيد العاطفي' سنة 2005، وهناك شفنا علي ماهر بشخصيته الحقيقية كلاعب بالنادي الأهلي. يعني طلع ويا تامر حسني وعبلة كامل بفيلم كوميدي استعراضي، شي جديد ومختلف كلش. ووراها بسنة، بفيلم 'حاحا وتفاحة' اللي نزل بسنة 2006، غير جلده ولبس رداء الدكتور! شارك ويا الفنان الراحل طلعت زكريا والنجمة ياسمين عبد العزيز بتجربة كوميدية ثانية. ومو بس هاي، بنفس السنة همينا، يعني 2006، علي ماهر لبس شخصية 'مرسي' بفيلم 'بالعربي سندريلا'، هذا الفيلم اللي جان يحجي عن عالم المسرح والدراما الاجتماعية، يعني دخلنا بعمق القضايا. أما آخر ظهور إله على الشاشة الصغيرة، فجان بمسلسل 'الفوريجي' الكوميدي سنة 2010، وهو من بطولة الفنان أحمد آدم.

بعد هاي التجارب الفنية، علي ماهر قرر يسحب نفسه بالكامل من عالم التمثيل. يعني كبس زر إطفاء للمسرح، وفتح زر التشغيل للتدريب. كأنو گال: 'خلص، كافي تمثيل، هسة دور الكورة'. وهسه، كل تركيزه صار بس على التدريب. منو يعرف، بلكي التدريب هم بيه تمثيل شوية؟