مهرجان العراق الدولي يجمع نجوم العرب وبغداد منورة بيهم!

ترفيه

العاصمة بغداد استضافت فعاليات مهرجان العراق الدولي بنسخته الثالثة، واللي جمعت كوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات المكرمة من كل المجالات. الأجواء كانت احتفالية تخبل، والكل متجمع على السجادة الحمراء.

من أول الناس اللي لفتوا الأنظار كان الفنان المصري أحمد سعد، اللي من وصل للعراق قلبه ما كدر يضم فرحته وقال: "إيه العراق الحلوة دي؟" والتقى لقاءً عفويًا ويا شذى حسون، رئيسة المهرجان، اللي شكرته هوايه على حضوره رغم الظروف، وقالت إن وجوده أسعد عددًا كبيرًا من العراقيين. يا عمي، أحمد سعد هم ما قصر وعبر عن حبه للعراق، وغنى "ها حبيبي" لكاظم الساهر على المسرح وقت تسلم جائزة "أفضل فنان عربي". هذا الجو اللي نريده، حب وفن!

وعلى السجادة الحمراء، لمينا كم فنان عربي بعد. ريتا حرب وشكران مرتجى كانوا طايرين من الفرحة بزيارتهم لبغداد. شكران وصفت المدينة بأنها تحرّك المشاعر، وريتا بضحكة خفيفة سولفت عن موقف طريف صار وياها ويا الأكل قبل التكريم. هم حضرن رضوى الشربيني اللي أكدت إنها قررت تشارك هالمرة بعد ما كدرت تجي بالدورة اللي فاتت، وياها هند نزار اللي اختارت إطلالة باللون الزهري، وان شاء الله عجبت الجمهور.

نجوم العراق هم كانوا منورين السجادة الحمراء، مثل مارتا حامد ومريم غريبة. وأكيد ما ننسى الثنائي الطيب طيبة غسان وحسين الأشقر، اللي سولفوا شلون ينسقون لبسهم، وهذا اللقاء العفوي كشف شكد حريصين على اختيار ألوان متناسقة، خوش ذوق والله.

أما قائمة المكرمين فجان بيها أسماء لامعة مثل منة فضالي وأميمة الشكرجي وبديع أبو شقرا ومحمد هاشم ورضوى الشربيني. وياهم المنتج الموسيقي محمد حامد والمخرج علاء الأنصاري والموزع الموسيقي حسام كامل والمخرج جو بو عيد. بس اللي صدك سوه مفاجأة للحفل، هو تكريم سيف نبيل. كل الهلا بالنجوم اللي شرفونا ونوروا بغداد.

شنو أكثر إطلالة عجبتكم بالمهرجان؟