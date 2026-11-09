محمد رمضان اعتذر لفاروق فلوكس... شنو السالفة ويا "السجن للجدعان"؟

ترفيه

شني هاي السالفة؟ محمد رمضان اللي يومية بقصة، هالمرة طالع باعتذار رسمي لفاروق فلوكس، والد الفنان أحمد فلوكس. يگولك، الدنيا انگلبَت عليه انگلاب بعد رسالته الأخيرة لولد الأستاذ فاروق، اللي چان يباركله بيها على خطوبته.

القصة وما بيها، رمضان چان داز رسالة خاصة لأحمد فلوكس، يهنّيه بيها على خطوبته اللي أعلنها مؤخراً بعد ما چان غايب عن الأضواء فترة، و بنفس الوقت دعاه يشارك كضيف شرف بمسلسله "عشماوي" اللي راح ينعرض برمضان 2027. بس المشكلة مو بالتهنئة، المشكلة لمن كتبله بالحرف الواحد: «رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة.. والسجن للجدعان، وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير ويرزقك النجاح وراحة البال».

بعد هالحچي اللي سوى ضجة، محمد رمضان نزل توضيح «مهم» على صفحته الرسمية بالفيسبوك. گال للأستاذ فاروق فلوكس إنه والله ما قصد التقليل من ابنه، وإن نيته چانت تذكير الوسط الفني بنجم موهوب چان يمر بأزمة ومن واجبهم يدعمونه فنياً وأخوياً. يعني چان قصده دعم ومساندة، مو شماتة مثل ما البعض فهم.

وشدد رمضان على أنه ما توقع أبداً أن أحد يفهم كلامه شماتة بأخ مرّ بأزمة وتخطاها، وأن ما أحد معصوم من الخطأ. بس اللي فاجئنا، لمن گملها بربط عجيب بين السجن وسيدنا يوسف والرئيس السادات، وگال إن بالسجن ناس غلطها كان غير مقصود. لا عاد، منو چان متوقع هالربط بين أحمد فلوكس وسيدنا يوسف و الرئيس السادات؟ يعني شنو هالتفيكات؟ بالنهاية، اعتذر عن «سوء الفهم».