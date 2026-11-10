ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي.. صارت عضوة شرف بنادي سيتي كلوب!

ترفيه

شهد نادي سيتي كلوب بمحافظة كفر الشيخ احتفالية مو كل يوم نشوف مثلها، بيها أعلنوا عن تكريم خاص لبطلة تحدي القراءة العربي، ميار عثمان. ميار انمنحت عضوية شرفية بالنادي، وهذا الشي ما جاي من فراغ، النادي مهتم بكل شي يخص العوائل، وخصوصاً الرياضة والثقافة والفن، وشعارهم "ابني بطل" يوضح كلشي.

ياسر الرملي، رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب والعضو المنتدب، وأيمن صلاح نائبه، گدموا العضوية الشرفية لميار ولأهلها، والناس چانت هواي وملتمة حولهم. الرملي گال إن رحلة ميار اللي وصلتلها خلت كل المصريين فرحانين وبيها فخر كلش چبير، خصوصاً إنها حققت هيچ تحدي چبير وهي بعده طفلة.

الرملي ضاف كلامه إن ميار ضحت بأشياء هواي يحبها أي طفل حتى توصل لهالمرحلة، وگدرت تنافس وتفوز على اللي بكبرها. وحتى الرئيس كرمها، وهذا دليل واضح إن الدولة تقدر المتميزين. وهو يشوف اللي وصلته ميار هو بس البداية، ولأنها تحب النشاط، قرروا ينطوها العضوية الشرفية، حتى تصير مثل وقدوة لكل طفل شاطر.

ميار نفسها عبرت عن سعادتها بالعضوية، وگالت إنها تحب الرياضة كلش هواي، وحسّت بالفخر لمن انطوها العضوية الشرفية بالنادي. وتعتبر هاي فرصة ذهبية الها حتى تمارس هواياتها بنادي كلش حلو، خصوصاً إنها تحب الحركة والركض. وشكرت أهلها وأعضاء النادي على الترحيب الحلو.

بصراحة، مين چان يتوقع إن قراءة الكتب ممكن توصلك لعضوية بنادي رياضي؟ هسه يمكن كل أهالينا راح يشجعونا نقرا أكثر، بلكي نصير أبطال ركض وإحنا نايمين عالقنفة!