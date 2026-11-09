منشور قديم يقلب موازين علاقة ياسمين ووائل عبد العزيز من جديد!

ترفيه

تخيلوا ويانا، رغم كل محاولات وائل عبد العزيز الفترة اللي فاتت حتى يبين دعمه لأخته ياسمين ويشيد بنجاحاتها الفنية، فجأة وبدون سابق إنذار، منشور قديم إله رجع ينتشر نار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعًا المتابعين ما قصروا، كلهم تذكروا تصريحاته القديمة اللي جانت بيها هواي مشاكل بسبب ياسمين.

المنشور هذا اللي انحذف قبل سنين، يرجع لسنة 2020، وقت اللي جان الخلاف بين الأخوين واصل للسما بسبب ارتباط ياسمين بالفنان أحمد العوضي بوكتها. وهالشي رجع كل تفاصيل الأزمة القديمة للأذهان، والكل صار يتسائل: يعني هسة همه تجاوزوا هالمرحلة لو لا؟

والغريب بالموضوع، ياسمين عبد العزيز لحد هسة ما علقت على هالمنشور اللي رجع ينتشر، ولا ردت على رسائل أخوها الأخيرة اللي جانت كلها مدح وتهاني بنجاحاتها الفنية. يعني واحد يكول: معقولة بعدها اكو زعل؟

زين، خلونا نتذكر شنو اللي صار. وائل قبل فترة نشر على حسابه بفيسبوك رسالة، وكال بيها بالحرف الواحد: "اللي فرقوا بينا زمان علشان يستفردوا بيها مش هيعرفوا تاني، أنسى". وهالرسالة أجت بعد ما ياسمين فازت بثلاث جوائز بمهرجان فني، وهذا جانت إشارة واضحة منه إنه يدعمها رغم كل الخلافات اللي فاتت.

الأزمة بين ياسمين ووائل عبد العزيز بدت بسنة 2020، والسبب جان ارتباطها بأحمد العوضي، قبل ما يتزوجون وبعدين ينفصلون بسنة 2024. وهاي الفترة شهدت هواي تصريحات علنية بين الأخوين خلت الجمهور كلش مهتم بالسالفة.

وبسنة 2025، وائل عبد العزيز صارت مواقفه أهدأ تجاه الأزمة، واعترف بلقاءات تلفزيونية إنه جان غلطان بطريقة إعلانه لخلافه ويه أخته كدام الجمهور. ووضح إنه تصرفاته بوكتها جانت من خوفه وغيرته عليها، مو أكثر.

من بداية سنة 2026، وائل استمر يعبر عن دعمه لياسمين ويشيد بنجاحاتها. بس هسة، تداول المنشور القديم رجع الأجواء مشحونة، وخلى الناس تسأل عن طبيعة علاقتهم الحالية، خصوصًا مع غياب أي تعليق جديد من الطرفين. برأيكم، هاي السالفة راح تهدأ لو راح نشوف جزء ثاني من الدراما العائلية؟