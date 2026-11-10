أشرف زكي: الشجرة المثمرة “تنحچف” بالحچارة! شنو القصة؟

ترفيه

نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، طلع وحچى عن الانتقادات اللي دا يتعرضلها، وكالها بوضوح: "الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة". يا عيني، حتى اللي يثمر ويشتغل زين ما يسلم من الحچارة؟

الدكتور أشرف وضح إنه يتقبل النقد ودا يحاول يستفيد منه، بس إذا كان نقد بناء مو بس حچي فارغ. يعني مو كل واحد يكعد بالبيت و"ينتقد" وهو كلشي ما شايف! هو أكد إن الانتقاد شي طبيعي يواجهه أي شخص بموقع مسؤولية.

وكال إن المشكلة الأخيرة اللي واجهها تتعلق بثقة الناس والجهد اللي بذله سنين طويلة. وأكد إنه دائماً يتواصل ويا زملائه ويسأمعلهم، وكال إنه ما رفض أحد ولا قفل تلفونه بوجه أحد.

على صعيد آخر، الدكتور أشرف زكي فاجأنا بتفاصيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح. كال إن المهرجان شهد تقديم 60 عرض مسرحي بمشاركة 150 فنان وفنانة.

وكال إن حفل الختام راح يشهد توزيع هواي جوائز وتكريمات، منها عشر جوائز لأحسن ممثلة، وعشرة لأحسن ممثل دور ثاني، وعشرة لأحسن مخرج! يعني المهرجان ما مقصر ويا أحد! وعبر عن سعادته بالمواهب الفنية المشاركة.