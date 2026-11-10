دراما رمضان 2027: ثنائيات فنية جديدة لأول مرة!

ترفيه

خريطة دراما رمضان 2027 بيها فد شي كلش حلو ومختلف: راح نشوف هواية ثنائيات فنية يجتمعون لأول مرة بمسلسلات تلفزيونية. هاي الخطوة راح تنطي للموسم المقبل تنوع مو طبيعي بالاختيارات، خصوصاً ويا اختلاف طبيعة الشخصيات والمواضيع اللي راح يقدموها، بين الدراما الاجتماعية والتشويق والأكشن.

من أبرز هاي اللقاءات اللي كلنا ننتظرها بفارغ الصبر، اجتماع النجم عمرو سعد والنجمة ياسمين صبري بمسلسل "تمكين"، وأحمد السقا ويا أحمد غزي بـ "كتف في كتف"، وطارق لطفي ويا غادة عادل بـ "بعد نص الليل"، وأحمد مكي ويا جيهان الشماشرجي بـ "الفلكي". يا ساتر، القائمة تطول!

"تمكين": عمرو سعد وياسمين صبري لأول مرة

تخيلوا، عمرو سعد وياسمين صبري راح يجتمعون لأول مرة بمسلسل "تمكين" اللي مقرر عرضه برمضان 2027. هاي تجربة جديدة تجمع نجمين ثقال بعمل درامي واحد. المسلسل راح يضم كوكبة من النجوم مثل خالد الصاوي وأحمد زاهر وإدوارد وكمال أبو رية. ومنو غير محمد سامي راح يتولى التأليف والإخراج؟ والإنتاج لتامر مرسي. المسلسل راح يكون 30 حلقة، يعني قصة كاملة ومو قصيرة.

عمرو سعد قبل هذا العمل قدم "الأجهر" و"توبة" و"سيد الناس"، أما ياسمين صبري فشفناها بمسلسلات "حكايتي" و"فرصة تانية" و"رحيل"، طبعاً غير الأفلام السينمائية اللي شاركت بيها. نشوف شنو راح يقدمون سوا!

"كتف في كتف": السقا ويا غزي

ثنائي ثاني كلش منتظر هو أحمد السقا ويا أحمد غزي بمسلسل "كتف في كتف". هذا المسلسل راح ينافس بموسم رمضان 2027، وراح تكون أول مرة يشتغلون بيها سوا. وياهم بالبطولة الفنان سيد رجب والفنانة جنى الأشقر. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وراح يكون 15 حلقة. التحضيرات ماشية على قدم وساق حتى يكملون فريق التمثيل ويبدون التصوير.

السقا إله تاريخ طويل بالأعمال السينمائية والدرامية مثل "الجزيرة" و"إبراهيم الأبيض" و"العتاولة". أما أحمد غزي فشارك بأعمال قوية مثل "الحشاشين" و"ضد الكسر" و"القاهرة كابول"، وغير فيلم "ريتسا". الثنائي هذا شكله راح يكسر الدنيا!

"بعد نص الليل": طارق لطفي وغادة عادل

مسلسل "بعد نص الليل" راح يجمع الفنان طارق لطفي ويا الفنانة غادة عادل، وهاي همين أول مرة يجتمعون بعمل درامي تلفزيوني. راح يلعبون دور زوجين يواجهون مشاكل وتحديات كلش كبيرة تأثر بعلاقتهم خلال الأحداث. العمل هذا من نوعية المسلسلات القصيرة، يعني 15 حلقة بس، وتدور أحداثه بإطار اجتماعي وتشويقي، ومقرر ينعرض همين برمضان 2027.

طارق لطفي اسمه ارتبط بأعمال درامية قوية مثل "القاهرة كابول" و"جزيرة غمام" و"العتاولة". وغادة عادل قدمت أعمال سينمائية وتلفزيونية معروفة مثل "أحلام سعيدة" و"حالة خاصة" و"البحث عن علا". هذا الثنائي شكله راح يقدم قصة تخلينا كاعدين على أعصابنا.

"الفلكي": مكي ويا الشماشرجي

مسلسل "الفلكي" راح يجمع الفنان أحمد مكي ويا الفنانة جيهان الشماشرجي، بعد ما انضمت جيهان لفريق البطولة. المسلسل هذا راح يخوض بيه مكي سباق رمضان 2027. الأحداث تدور بإطار تشويقي حول رجل يوهم الناس إن عنده قدرات خارقة، بس هو يستعين بحيل نفسية وقراءة لغة الجسد. المسلسل همين 15 حلقة، من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد مكي دائماً يقدم تجارب درامية مختلفة، ونجح بتقديم شخصية الكبير بمسلسل "الكبير أوي" بأجزائه كلها. أما جيهان الشماشرجي فشاركت بأعمال حلوة مثل "حلوة الدنيا سكر" و"كامل العدد" و"سفاح الجيزة" و"صفحة بيضا".

واضح كلش إن صناع الدراما مقررين يغيرون ويقدمون ثنائيات جديدة برمضان 2027، وهالشي الحلو إنه يجمعون نجوم من أجيال وتجارب فنية مختلفة. وهذا اللي راح يخلي الموسم المقبل كله حماس وتشويق. زين انتوا شنو رأيكم؟ يا ثنائي تتوقعون راح يسوي أقوى ضجة؟