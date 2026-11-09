موعدنا برمضان 2027: مسلسل "انكسار" بطولة رويدة شاهين جايلكم!

ترفيه

مسلسل "انكسار" اللي كلنا ننتظره بفارغ الصبر، جهزوا نفسكم لأن راح يجينا بالموسم الرمضاني الجاي، يعني برمضان 2027! هالخبر يخلي الواحد متحمس كلش، خصوصاً إن البطولة لنجمتنا الكبيرة رويدة شاهين، وهالشي بوحده كافي يخلينا على أعصابنا ونترقب شنو الجديد.

المسلسل مو بس قصة عادية، لا عيني! هذا العمل الدرامي راح يطب بأعمق المشاكل الاجتماعية والإنسانية، ويحجي عن الصراعات الطبقية والمواضيع الحساسة اللي مجتمعنا مرات يحط عليها خط أحمر وميتقبل النقاش بيها علناً. يعني راح يفتح ملفات يمكن أغلبنا جان ينتظر أحد يتجرأ ويحجي بيها. التصوير بعده مستمر، .

رويدة شاهين كشفت إن الشخصية اللي راح تقدمها بـ"انكسار" كلش تختلف عن شخصيتها الحقيقية، يعني لا ملامح ولا صفات تتشابه وياها! تخيلوا، تكول واجهت صعوبات هواية بمرحلة بناء الشخصية حتى تفهم أبعاد الدور وتفاصيله النفسية والإنسانية، وحتى العلاقات اللي تربطها ببقية الشخصيات ضمن أحداث المسلسل. وهذا الحجي مو من عدنا، هي كالت هذا الكلام بتصريحات إعلامية على هامش مشاركتها بمهرجان العراق الدولي. يعني الشغلة مو سهلة، يرادلها تعب وتركيز حتى الأداء يطلع مقنع ونحس بالشخصية كلش. يا حلاتها وهي متقمصة الدور ومقدمة أفضل ما عندها!

الهدف من المسلسل هو تقديم نماذج حياتية مستوحاة من الواقع، من خلال حكايات وشخصيات تواجه أزمات وتحديات مختلفة. راح يناقش موضوعات إنسانية واجتماعية ترتبط بالظروف اللي يعيشها الأفراد بمحيطهم، كل هذا بإطار درامي يسلط الضوء على جوانب متعددة من مجتمعنا العراقي.

وطبعاً رويدة مو وحدها بالبطولة، عدنا كوكبة من النجوم العراقيين راح يشاركونها العمل، منهم سولاف جليل، وسيف الشريف، وذو الفقار خضر، ومريم غريبة، وبلسم حسين، وغيرهم هواية فنانين مبدعين. الكاتب المبدع محمد حنش هو اللي كاتب القصة، والمخرج المبدع إياد نحاس هو اللي دا يخرجه، يعني كادر متكامل حتى يقدمولنا قصة اجتماعية وإنسانية قوية تستاهل المشاهدة برمضان 2027.

يلا ننتظر ونشوف شراح يصير بهالمسلسل اللي شكله راح يكسر الدنيا! شنو أكثر شي متحمسين تشوفوه بـ"انكسار"؟