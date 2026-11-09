ليلة إضافية لراشد الماجد بالرياض: جماهير الرياض ما تكفيهم كل الليالي!

ترفيه

يا جماعة، مو معقول شصار! بسبب الإقبال الهائل على حفل الفنان راشد الماجد، الشركة المنظمة قررت تضيف ليلة ثانية حتى تشبع شوق الجمهور اللي يحبه، وهاي الليلة راح تكون يوم السبت، 14 نوفمبر 2026 بمسرح محمد عبده أرينا.

والخبر الحلو اللي لازم الكل يعرفه؟ التذاكر مال هالليلة الإضافية راح تنزل للبيع اليوم، الإثنين 9 نوفمبر، الساعة 5 العصر بالضبط! يعني اللي فاتته الفرصة وما لحگ على تذاكر الحفلة الأولى، خليك حاط عينك اليوم لا يطوفك السبت الجاي. راشد الماجد بنفسه علق على هالشي وقال: "عوايد جمهور الرياض ما تكفيهم كل الليالي". حتى حساب روتانا لايف شارك بوستر الإعلان عن هالليلة الإضافية، وهذا يبين شكد الإقبال جان قوي.

وكان قد أُعلن مؤخراً عن حفله الأول الذي سيقام يوم الخميس، 12 نوفمبر 2026 بمسرح "محمد عبده أرينا- بنك الإمارات دبي الوطني" بقيادة المايسترو وليد فايد، ضمن موسم الرياض بنسخته السابعة وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وإشراف وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، الدنيا قامت ما گعدت! اسمه والبوستر مال الحفل تصدروا كل مواقع التواصل الاجتماعي، والكل گام يتداول الموعد ويركض حتى يلحگ يشتري تذاكر عبر موقع "WeBook.com"، الكل يريد يحضر ويستمتع بالمفاجآت. حفلاته عادةً تلقى إقبالاً كبيراً وتنفد تذاكرها فور طرحها.

راشد الماجد مو بس بالحفلات مكسر الدنيا، لا والله. شارك ضمن 11 فناناً بأغنية وطنية اسمها "ملحمة الصقور" ويا مجموعة فنانين كبار ومميزين بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم محمد عبده وعبادي الجوهر ورابح صقر وعبد المجيد عبد الله وماجد المهندس وطلال سلامة وعايض وراشد الفارس وعباس إبراهيم وسلطان خليفة الملقب بـ"حقروص". هاي الأغنية كانت من ألحان سهم وكلمات فيصل العطاوي ومن إنتاج مجموعة روتانا للموسيقى. وغير هذا، نزل أغنية عاطفية تخبل اسمها "عرش بلقيس" اللي هي من كلمات العالية وألحان أحمد الهرمي، وقبلهما طرح مجموعة من الأعمال، وهذا يدل على عطاءه المستمر لجمهوره.

يعني فنان مثل راشد الماجد، مو بس يقدم فن حلو، لا ويقدر جمهوره ويستجيب لمطالبهم. بس بيني وبينكم، بعد كل هالإقبال، تگولون راح تخلص التذاكر بسرعة لو لا؟