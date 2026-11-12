يسرا وعمرو يوسف: "شقو 2" جاي يقلب الدنيا!

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ياهلا بيسرا! هيج نقدر نبدأ، لأن الخبر صدق يفرح. الفنانة يسرا أعلنوا رسمياً انضمامها إلى أبطال فيلم «شقو 2»، اللي اسمه الكامل «شقو 2 – شبنش مراكش». وكانت ظهرت بالجزء الأول ضيفة شرف بشخصية الدكتورة درية، اللي شكلت أحد المحاور الرئيسية للأحداث من خلال إدارتها العمليات الإجرامية اللي ينفذها بطلا الفيلم.

هالخبر الحلو أكدوه حساب الشركة المنتجة على انستغرام، ناشرين صورة ليسرا ويا المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، ومبين التحضيرات حتبدي قريباً. والجزء الأول تتذكرون؟ نزل بعيد الفطر سنة 2024 وسوا ضجة.

والكاست مال الجزء الثاني يضم نجوم الجزء الأول، وبيناتهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وياهم دينا الشربيني وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، وغيرهم هواية فنانين.

بس يسرا مو بس بـ"شقو 2" مشغولة، لا عيني، الفنانة عدها شغل هواية هالفترة. دتستعد حتى ينزل الها فيلم «بنات فاتن»، اللي يجمعها ويا فنانين مثل هدى المفتي وباسم سمرة. وهذا الفيلم اللي ألفته أمينة مصطفى ومحمد نادر (وهو اللي ديخرجه همينا)، وإنتاج علي بني حمد ويا ميدو عماد كمنتج منفذ، المفروض ينعرض بالسينمات بشهر ديسمبر الجاي، يعني حنشوفها متألقة على الشاشة الكبيرة.

أما لعشاق الدراما، فيسرا دتنتظر عرض مسلسلها الجديد «قلب شمس». أحلى شي بالموضوع انو المخرج محمد سامي راح يمثل بيه لأول مرة! يعني ديسوي كلشي: تأليف وإخراج وتمثيل. والمسلسل هذا قصة رومانسية ويضم كوكبة من النجوم مثل درة وإنجي المقدم وسوسن بدر ومحمود قابيل وانتصار.

يعني صدق، يسرا هالفترة دتكسر الدنيا بين سينما وتلفزيون. شنو تتوقعون راح تكون أحلى تجربة الها؟