ترفيه

الفنانة المصرية يسرا اللوزي أشعلت نقاش قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قارنت بين طريقة الأكل مال المصريين وأهل بلاد الشام. اللوزي چانت تشوف إن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين يهتمون أكثر بجودة الأكل وطريقة تحضيره، بينما المصريين يميلون للأكل اللي متوفر بسهولة،

الجدل هذا بدأ بعد ما انتشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية للوزي، حچت بيها عن علاقتها بالأكل وشلون تأثرت بأصول أمها الشامية. گالت إن ثقافة الأكل بالشام تهتم بنوعية المكونات وتفاصيل التحضير أكثر من الكمية وبس. يسرا أكدت إنها متحب الأكل البسيط، مثل صحن فول أو وجبة من مطعم شعبي، بس لازم يكون معدل بعناية وطريقة زينة، ومو مهم السعر أو وين يقدموه.

بس العبارة اللي سوت أكبر مشكلة هي لما گالت إن أهل الشام يحرصون على اختيار أكلهم ويهتمون بتفاصيله، عكس المصريين اللي «بيستسهلوا وبياكلوا أي حاجة قدامهم». ضربت مثل بالشاورما، ووضحت إن السوريين يدققون بطريقة تحضيرها وجودة مكوناتها حتى لو چانت أكلة سريعة بالشارع. هذا الاهتمام بالتفاصيل الأكلية، على گولتها، أثر على ذوقها واختياراتها بسبب أصولها الشامية.

تصريحات اللوزي تحولت بسرعة من تفضيلات شخصية إلى معركة إلكترونية بين المصريين والسوريين. هواي من المتابعين المصريين اعتبروا مقارنتها تعميم مو دقيق، وميتناسب ويا غنى المطبخ المصري وتنوع أطباقه الشعبية. كومنتات دافعت عن الأكل المصري، وذكروا أطباق مثل الفول والطعمية والكشري، وأكدوا إن الاهتمام بجودة الأكل مو حكر على شعب دون الثاني.

بالمقابل، ناس ثانية شافوا إن اللوزي ما چانت تقصد تقلل من الأكل المصري، بس چانت تحچي عن تجربتها الشخصية وعادات أخذتها من أهلها، وشافوا إن تصريحاتها متستاهل كل هالضجة. حتى ناس طلبوا إن تحويل اختلاف الأذواق لهجوم شخصي على الفنانة، أو نقاش يتعدى الأكل ويوصل للأصول والجنسيات، شيء مو صحيح.

النقاش امتد لصفحات ومجموعات متخصصة بالتراث الأكلي المصري، والآراء تباينت حول إذا چانت المقارنة اللي سوتها اللوزي مجرد تعبير عن اختلاف العادات، لو چانت حكم عام ظالم للمطبخ المصري. وهيك، تحولت كم كلمة بسيطة عن جودة الأكل لمعركة افتراضية بين محبين الفول والكشري ومناصرين الشاورما السورية.