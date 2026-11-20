ترفيه

خبر مو طبيعي وصار بـ18 نوفمبر 2026: ثلاث شركات إنتاج كبرى أعلنت بدأت تصوير مسلسلاتها الدرامية الجديدة بنفس الوقت بالضبط! ليش؟ علمود يضمنون يكملون كلشي قبل رمضان 2027 ووياها يتجنبون المشاكل اللي تصير بالتصوير مثل المواسم السابقة .

أولهم مسلسل «الخاطبة»، اللي راح يرجع أمينة خليل لدراما رمضان بعد ما غابت الموسم اللي فات. راح تطل علينة بقضية اجتماعية شكلها كلش حماسية، والمسلسل راح يكون على خمسة عشر حلقة. شركة «ميديا هب» (سعدي - جوهر) المنتجة للمسلسل، نزلت أول صورة من الكواليس على حسابها بإنستغرام وإعلنت بداية التصوير الرسمي. أمينة خليل، فدوى عابد، هناء الشوربجي، وجيدا منصور هم أبطال المسلسل هذا، ومن تأليف يسر طاهر وإخراج سارة نوح.

وكذلك بلش تصوير أول مشاهد مسلسل «180» بطولة الفنان عمرو يوسف. هذا الرجال راجع للدراما بعد غياب سنين طويلة، ومبين راح يدخل بتجربة جديدة ومختلفة، أكشن وإثارة! راح يمثل دور ضابط بالمطافئ، وراح نشوف شنو التحديات والمواقف الصعبة اللي راح يواجهها. ويا عمرو يوسف، راح نشوف أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، لبنى ونس، وعزت زين. المسلسل من تأليف محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وهذي أول تجربة إخراجية إله، من إنتاج كريم أبو ذكري. تدرون أكشن + عمرو يوسف = قصة نجاح من أولها، متحمسين كلش!

ومو بس هذولي، موسم رمضان 2027 راح يشهد أول بطولة مطلقة لياسمينا العبد بمسلسل «بنت إمبارح»، وهو من المسلسلات القصيرة أبو خمسة عشر حلقة. القصة اجتماعية عن بنية أرستقراطية حياتها تتكلب رأساً على عقب ورا سلسلة من الأحداث الصعبة. العمل من تأليف منة لطفي وإخراج ثروت مصطفى، وإنتاج أحمد الجنايني.