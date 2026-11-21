ترفيه

الصور الأولى من كواليس مسلسل "سلطان الديب" نزلت، وطبعاً كلنا متحمسين نشوف شصار. العمل هذا راح ينعرض برمضان 2027، والبطولة لأحمد العوضي ويا يارا السكري. اللي مبين بالصور إن الأجواء كلها شعبية، وهذا الشي يخلينا نحس بالمسلسل أقرب إلنا ويجنن من هسه!

أحمد العوضي راح يلعب شخصيتين بالمسلسل، وحدة الأب اللي اسمه "الديب الكبير" والثانية ابنه "سلطان". أحمد العوضي ظهر بالصور بمعطف أسود طويل وشارب وشعر منسدل ومرفوع شوي، بدور شخصية "سلطان الديب" اللي يحمل المسلسل اسمها. والشخصيتين أصلاً أصولهم صعيدية، بس المفاجأة إن الأحداث كلها تصير بمناطق شعبية بالقاهرة، وهذا التناقض العجيب أكيد راح يضيف نكهة خاصة للمسلسل ويخلينا نستمتع بيه أكثر.

يارا السكري همينا الها إطلالة مختلفة تماماً، طالعة بفستان مزهر وشعرها منسدل، ومبين عليها دور فتاة شعبية اسمها "دهب". قصتها ويا "سلطان" ما راح تكون قصة حب عادية، بالعكس، راح تكون مليانة تحديات وعقبات اجتماعية كلش صعبة. يعني مو من هاي القصص التقليدية اللي نشوفها بكل مسلسل ونمل منها بسرعة. متوقعين نشوف تحولات هواية بعلاقتهم، وهذا الشي يخلينا نشد أعصابنا وننتظر نشوف شراح يصير بهاي الحبكة الدرامية المعقدة.

المسلسل راح يركز بشكل قوي على صراعات عائلية متشابكة بطريقة مو طبيعية، و"سلطان" راح يدخل بمواجهات قوية ويا هواية من أفراد عائلته حتى يكدر يسترد حقوقه اللي ضاعت. والمواجهة الأكبر والأهم راح تكون ويا أخوه غير الشقيق "بحر"، اللي راح يمثله الفنان القدير محمود عبد المغني. يعني راح يكون عدنا كولكشن صراعات على المصالح والنفوذ والسلطة، و"سلطان" راح ينحط بمواقف كلش صعبة ومليانة تحديات تخلينا على أعصابنا من البداية للنهاية.

بصراحة، المسلسل من هسه مبين عليه راح يسوي ضجة قوية ويكون حديث الكل برمضان. لوكات الشخصيات كلش حلوة ومناسبة وتوحي بأدوار قوية، ونتمنى نشوف كيمياء حلوة بين أحمد العوضي ويارا السكري. أنتوا هم متحمسين تشوفون "سلطان الديب" بـ2027؟ لو لسه كلش وقت طويل؟