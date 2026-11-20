ترفيه

راغب علامة، بعد حفله الأول اللي سوّاه بإسطنبول يوم الأحد 15 نوفمبر، ما سكَت عن إعجابه بالموسيقى التركية ونجومها. أبدى تقديره لعدد من أبرز المطربين بتركيا، وفي مقدمتهم تاركان وسيزين أكسو، اللذين يحتلان مكانة بارزة بالمشهد الغنائي التركي.

علامة، بتصريحات لوسائل إعلام تركية، حچى عن شكد هو معجب بالموسيقى والثقافة التركية، مشيراً إلى وجود تقارب فني ووجداني بين الموسيقى العربية والتركية، وهو حاب يظل على تواصل ويا تجارب الغناء هناك. يعني مو بس أجان وراح، لا، السالفة بيها شغف وحب للموسيقى الثانية، وهذا شي كلش حلو من فنان بقامته.

طبعاً هو ما نَسَه يذكر تعاونه القديم ويا المطربة أشكن نور ينغي بأغنية "Sevdik Ya". يعني حتى الأغاني القديمة مالته ويا الفنانين الأتراك ما نساها،

راغب علامة عبر عن أمله إنه يشوف لقاءات فنية جديدة تخليه قريب أكثر من الموسيقى التركية وجمهورها، خصوصاً وهو يشوف هالتقارب بين النوعين الموسيقيين.

الحفل اللي سوّاه علامة بإسطنبول كان على مسرح "Türk Telekom Opera Salonu" بمركز أتاتورك الثقافي. حضر جمهور من الجاليات العربية اللي مقيمة بتركيا، إضافة لعدد من المشاهير العرب. راغب رحّب بالكل وبالذات المشاهير، وغنى مجموعة من أغانيه اللي الكل تفاعل وياها.

وقال إنه كلش سعيد لأنه غنى بإسطنبول، وحچى عن مكانة تركيا بگلبه والعلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين اللبناني والتركي. وأكد حبه وتقديره لتركيا وشعبها. يعني كانت أمسية مودة وحب قبل ما تكون بس غناء.

علامة تمنى إنو هالأمسية تكون بس بداية للقاءات غنائية أكثر ويا الجمهور بإسطنبول، وميريد تجربته الفنية هناك توگف بس على هالمرة. إنتو شنو أغنية تركية تحسونها تشبه الأغاني العربية عدنا؟