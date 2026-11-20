ترفيه

يا عالم، السوشيال ميديا كلها قالبة الدنيا على البرومو التشويقي مال مسلسل "عنبر الموت"!

وليش لا ما يسوي هيج ضجة؟ الصورة البصرية مالته تجنن، والموسيقى الخلفية تاخذك بغير عالم، تخليك تعيش الجو من أول ثانية. بس الأهم من هذا كله، الأداء اللي مسويه النجوم منة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي، خلا الكل يوكف على رجل وحدة وينتظر يشوف المسلسل بفارغ الصبر.

وتجسد منة شلبي شخصية "نادية"، ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، وتتورط في اتهامات بقتل المرضى عمدًا، لتجد نفسها أمام سلسلة من الأزمات والتحديات النفسية والقانونية.

نادية هي محور القصة طبعًا، وكل التفاصيل تدور حولها. رشدي الشامي يجسد دور والدها، وتدور جانب من الأحداث داخل المقهى الذي يملكه، ويظهر حليم الجندي بشخصية مساعده، ويسهمان في كشف عدد من الأسرار التي تغير مسار الأحداث. أما علي قاسم فيجسد شخصية محاميها، الذي يتولى الدفاع عنها رغم تعرضه لتهديدات بالقتل.

وبسمة راح تطلع رئيسة التمريض، ولا ننسى ضيف الشرف أحمد خالد صالح، يا ترى شنو دوره اللي راح يغير مجرى الأحداث؟

المسلسل من كتابة مريم نعوم الشاطرة، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج طارق نور ستوديوز. والعمل من أعمال منصة MBC Shahid الأصلية.

حلو بيه إنو بس 12 حلقة، يعني قصة مكثفة وما بيها تمطيط، وهذا أحسن شي حتى ما نمل. نازل بموسم الأوف سيزون، ففرصة ذهبية للكل يتابعه ويكتشف هالقصة الغامضة.