ترفيه

نبدي بالشي القريب اللي على الأبواب، فيلم "101 مطافي" اللي حنشوفه بموسم عيد الفطر المبارك. المنتج أحمد السبكي أكد إن الفيلم راح ينعرض بموسم عيد الفطر. يعني أيام العيد، دور السينما راح تتولع ضحك وجمهورنا راح يستمتع بوقت حلو ومميز!

الفيلم حاليًا بمراحله الأخيرة من المونتاج والميكساج، وكولشي جاهز استعدادًا للإعلان عن طرحه بدور العرض خلال أيام العيد. يعني ننتظر نشوف أوس أوس وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن "توتا" شلون حيسوونها مطافي كوميدية، أكيد حتكون سوالفهم تكسر الضلوع!

الفيلم بي كوميديا جماعية تخبل، نجوم الكوميديا اللي كلنا نحبهم ومو جديدة عليهم هالأدوار، مثل محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وياهم بيومي فؤاد بالإضافة لهدى الإتربي. يعني الكاست وحدو يجيب الضحكة! وياهم عبد الرحمن ظاظا وعبد الرحمن حسن وجمال حجازي. القصة تدور حول رجال إطفاء يشتغلون بمنطقة شعبية ويواجهون سلسلة من المواقف والأحداث غير المتوقعة خلال تأدية مهام عملهم، لتتوالى المفارقات الكوميدية اللي تجمع بين طبيعة شغلهم وتفاصيل حياتهم اليومية. واضح إن الفيلم حيعتمد على المواقف الكوميدية السريعة وتنوع الشخصيات حتى يضمنلنا ضحكة من القلب. ضياء محمد هو اللي كتب الفيلم، ومحمد أمين مخرجه، والسبكي هو المنتج طبعًا، يعني شغل مرتب.

بس الشي اللي شوكنا عليه السبكي بالزايد هو مسلسل "نيللي وشيريهان" الجزء الثاني. كال إنه حيكون مفاجأة للجماهير والكل راح يستمتع بالعمل. المسلسل مقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027. يعني السبكي حمسنا بس كالنا انتظروا لرمضان 2027! زين كولشي ولا مفاجأة ننتظرها كل هالوقت، أكيد لازم تستاهل الانتظار، مو صحيح؟