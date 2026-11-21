ترفيه

ماجد المهندس، البرنس اللي كلنا نحبه، تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وهيجي الخبر نزل علينه مثل الصاعقة. شركة روتانا نزلت بيان رسمي على إنستغرام وصرحت إنه تم نقله للمستشفى، وهو حالياً بالعناية المركزة. طبعاً هذا الشي خلى الكل بقلق عليه، لأن ماكو تفاصيل عن طبيعة المرض أو شصاير وياه بالضبط.

بهالوضع، إدارة أعمال المهندس قررت توقف كل نشاطاته الفنية إلى إشعار آخر. وهذا يشمل حفلتين جان المفروض يحييهن بغداد، يومي 20 و21 تشرين الثاني. يعني جمهوره اللي جان ينتظره بفارغ الصبر، راح يضطر ينتظر بعد. روتانا طلبت من الكل يدعوله بالشفاء العاجل وبعودته إلى صحته ونشاطه الفني.

المهندس جان خلال الفترة اللي فاتت كلش نشيط فنياً، فقدم أغنية "أصعب لحظة" اللي هي تتر مسلسل "دار المسنين"، وهالأغنية ألحان مصطفى الربيعي وكلمات حازم جابر. وطرح في بداية هذا العام أغنيته المصرية "أنصاص مشاوير" ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما".

كلنه نأمل إن البرنس يتجاوز هالمرحلة الصعبة ويرجع لنشاطه وأعماله الفنية اللي تعودنه عليها. دعواتنه وياك يا برنس، والله يقومك بالسلامة.