ترفيه

الفنانة أضواء بدر كشفت بـحوار خاص ويا موقع "سيدتي" عن كواليس مشاركتها بفيلم "جحيم العابرين". أضواء أشارت إلى أن المشاهد التي تطلبت منها مشاعر قوية كانت الأصعب عليها خلال التصوير.

الفيلم انعرض لأول مرة عالمياً ضمن برنامج "عروض منتصف الليل" بمهرجان القاهرة السينمائي 2026. وأضواء تتمنى الفيلم ينال إعجاب الجمهور ويترك بداخلهم انطباع حلو ومميز.

أضواء هم حچت عن تجربتها بالتعاون ويا كاتب العمل أسامة المسلم، ووصفتها بأنها ممتعة. وقصص المسلم ورواياته تغوص بأعماق النفس البشرية ضمن قالب فانتازي وإثارة نفسية.

الفيلم إيقاعه سريع وقائم على التشويق والإثارة، وهو محاكاة سينمائية لأسلوب الكاتب، من إخراج هناء العمير، ومن تأليف أسامة المسلم.

تبدأ الأحداث بطريق منعزل، وفتاة وحدها تسوق سيارتها وتصادف شاباً تعطلت سيارته. تقرر تساعده وتوصله لأقرب محطة رغم إحساس غامض انتابها، فتبدأ سلسلة أحداث غريبة ومخيفة بعتمة الليل تحول الرحلة إلى كابوس حقيقي. والسؤال الأكبر: هل النجاة ممكنة أم مستحيلة؟