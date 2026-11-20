ترفيه

يا جماعة شوفوا شديصير بالجو! بيلا حديد، عارضة الأزياء العالمية اللي كلنا نتابعها ونعرف كل أخبارها، هالمرة مو بس بإطلالة تجنن لفتت الأنظار. لا، هالمرة هي وحبيبها الجديد ناثان لاسي مسوين "دبل تيك" لكل الكاميرات، وصايرين حديث الساعة! وين؟ بمدينة أسبن الخرافية بولاية كولورادو، يعني الجو رومانسي من الأساس، والمكان يفتح النفس على الحب!

الكبلز الجدد تم رصدهم من عدسات المصورين اللي ما ترحم أحد، والأجواء اللي بيناتهم كانت كلها حب وغرام ورومانسية طاغية. يعني واضح كلش العلاقة مالتهم دتتطور وتصير أقوى وأحلى يوم بعد يوم. تخيلوا المنظر: شوفوهم شلون يتبادلون القبلات واللحظات الحميمة والدافية، وهم يتجولون ويتسوقون بمحلات قديمة. وشوهد الثنائي وهم يتنزهون برفقة كلب من فصيلة غولدن ريتريفر!

بيلا جانت مبينة كلش سعيدة ومرتاحة، لدرجة چانت مسنّدة راسها على كتف حبيبها بكل عفوية وراحة وهي تمشي وياه. هاي السعادة الحقيقية اللي تطلع من العيون مو تمثيل أبد! وهذا الظهور الحلو طبعاً مو الأول اليهم سوا، لأن بيلا بنفسها كشفت عن علاقتهم في وقت سابق من هذا الشهر، لمن نزلت صورهم على حسابها وهم يحضرون مباراة هوكي الجليد بكولورادو.

يا حظك يا ناثان لاسي! شوكت يجينا هيچ حظ حلو وحب صافي؟