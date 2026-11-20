ترفيه

أسبوع تاريخي عاشته إليسا على قوائم بيلبورد عربية، لأنها احتلّت المركز الأول بقائمة أعلى 100 فنان، وصارت أول فنانة لبنانية توصل لهاي الصدارة من يوم ما انطلقت القوائم. يعني، إليسا سوت شي ما حد سواه قبلها، منو كدها؟

وهذا الإنجاز مو كافي، لا، تزامن ويا دخول كل أغاني ألبومها الجديد «أليسار» الأربع عشرة لقائمة هوت 100 خلال أسبوع واحد بس! وهذا هم سابقة تاريخية لفنانة من العالم العربي، يعني الألبوم قالب الدني.

هذا الحضور القوي الجماعي لأغاني الألبوم كله صار بعد ما نزل الألبوم يوم 5 نوفمبر. الأسبوع اللي فات، إليسا جمعت بين صدارة قائمة الفنانين وبين انتشار أغاني مشروعها الجديد بقائمة الأغاني. الإقبال جان مو طبيعي، لدرجة ثمان أغاني من الألبوم وصلت للمراكز الخمسين الأولى.

أغنية «ما تلاقيناش» هي اللي قادت الألبوم ودخلت بالمرتبة العاشرة، وهذا أعلى دخول جديد لهذا الأسبوع. ووراها مباشرة «كشف الحساب» بالمرتبة الحادية عشرة. «هبطل أحب» اجتي بالمركز السابع عشر، ووراها «بدي ياك» بالمركز الحادي والعشرين. أما «ليل يا ليل» فاخذت المرتبة السادسة والعشرين، و«سهلة الأذية» اجتي وراها بالسابعة والعشرين.

وبقية الأغاني هم ما قصرت! «احتمال» بالمركز السابع والأربعين، ووراها «مطارات» بالتاسع والأربعين، وبعدها «شتا الرياض» بالثاني والخمسين، و«وشي نوّر» بالتاسع والخمسين. «اعطيني غمرة» سجلت حضورها بالمرتبة التاسعة والستين، بينما «الأوضة الضالمة» بالثامنة والسبعين، و«وعدني» بالثانية والثمانين، و«يبليك بالحب» بالثالثة والتسعين.

«شتا الرياض» مو بس دخلت هوت 100، لا، سوّت إنجاز ثاني لأنها احتلت المركز الثالث بقائمة أعلى 50 أغنية خليجية، وهذا يجي ويا أول أغنية أصلية تقدمها إليسا باللهجة الخليجية. صراحة، إبداعها ما إله حدود!

ألبوم «أليسار» هو الألبوم الرابع عشر بمسيرة إليسا، ويحمل اسمها الحقيقي. وهو ثاني ألبوم تنتجه كله من خلال شركتها الخاصة «إي ريكوردز»، وأول تعاون إلها ويا «بيليف آرتيست سيرفيسز».

ويا كل هاي الأغاني الجديدة اللي دخلت القوائم، أغنيتها القديمة «أيامي بيك» هم حافظت على مكانها بهوت 100، وسجلت المركز الخامس والتسعين. يعني إجمالي أغاني إليسا اللي بالقوائم هذا الأسبوع وصل لـ15 أغنية! يعني كل قائمة بيلبورد صارت إليسا.

شو رأيكم بهذا الإنجاز اللي سوته إليسا؟ شو رأيكم، تستاهل إليسا هذا الإنجاز لو لا؟