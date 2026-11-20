ترفيه

يابه شنو هالسالفة اللي قلبت السوشيال ميديا رأساً على عقب؟ جمهور "الديفا" سميرة سعيد، هاليومين عيونهم بس على الطفل اللي ظهر وياها بآخر أغانيها المصورة "ماذا لو"! هذا الولد الصغير مو بس طلع وياها بالكليب الجديد، لا والله، حتى شاركها الغناء بمشاهد العمل! تخيلوا، طفل يشارك الديفا، سميرة سعيد، بالغناء... أكيد هالشي راح يخطف الأنظار بقوة.

وفعلاً، الولد خطف الأضواء بأداءه وحضوره اللي يسحر، لدرجة الكل صار يحجي بيه ويسأل: منو هذا الكتكوت اللي عنده كل هالموهبة؟ فضول الجمهور وصل حده، وكل واحد صار يخمن هوية هذا الطفل الغامض اللي صعد ويه نجمة بهالوزن. التفاعل جان مو طبيعي على أداءه، والكل جان معجب كلش بمشاركته، الناس عبالك لزمت سر وما عرفت تحله، هسه بقى السؤال اللي ببال الكل: الديفا راح تكشفلنا السر لو راح تخلينه على أعصابنا ونظل نفكر منو هذا؟