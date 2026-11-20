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يا جماعة الخير، الخبر اللي ممكن يكسر خاطر هواية من عدنا اليوم هو تأجيل مسلسل "كامل العدد 4"، واللي بطولته النجوم دينا الشربيني وشريف سلامة، وبالتالي راح يطلع من قائمة مسلسلات رمضان 2027. هذا القرار الصدمة يجي بالرغم من كل التحضيرات اللي بدت قبل فترة، وبالرغم من رغبة الجمهور العارمة يشوف جزء رابع من المسلسل اللي كلنا حبيناه وحقق نجاح مو طبيعي بأجزائه اللي فاتت.

من أول جزء إله، "كامل العدد" أثبت وجوده وقدرته على جذب الجمهور بطريقة لافتة للنظر. الفضل يرجع لأسلوبه الكوميدي الاجتماعي اللي يطرح مواقف عائلية من قلب الواقع، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الأسرية والمشكلات التي تواجه أفراد الأسرة، كلها بإطار خفيف على القلب وممتع. الشخصيات اللي قدمها أبطال العمل ساعدت الناس ترتبط بقصصهم وأحداثهم، وصار المسلسل جزء لا يتجزأ من طقوس رمضان كل سنة، .

ليش التأجيل هالمرة؟

نرجع ونكول، قرار تأجيل "كامل العدد 4" ما أجه من فراغ، جان اكو أسباب قوية ورا هذا الشيء. السبب الرئيسي اللي انذكر هو انطلاق التحضيرات بوقت متأخر كلش، وهذا الشي صعب المهمة على كُتاب العمل والمنتجين إنهم يرتبون الأمور الإنتاجية ويجهزوها بوقت أبكر. مثل ما

مو بس هيج، اكو سبب ثاني مهم هو ارتباط عدد من أبطال المسلسل بمشاريع درامية ثانية، خصوصاً إنهم ديحضرون للموسم الرمضاني الجاي همين. هذا الشي خلا التنسيق بين مواعيد التصوير وجمع فريق العمل مرة ثانية بالمواعيد المناسبة شبه مستحيل. ومن أبرز الفنانين اللي صار عدهم ارتباطات ثانية ويصعب عليهم يرجعون لـ"كامل العدد" هو الفنان شريف سلامة، اللي وقع عقد بطولة مسلسل "دومينو"، وراح يكون كدام الفنانة ريهام حجاج. إضافةً اله، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس همين راح تشارك بمسلسل "عشماوي" ويا النجم محمد رمضان، واللي متوقع ينعرض برمضان 2027. يعني، صار وضع معقد كلش بحيث تأجلت عودة "كامل العدد" بجزء رابع لوقت بعده ما تحدد.

دينا الشربيني... من الشاشة الصغيرة للشاشة الكبيرة!

بينما جماهير "كامل العدد" راح يضطرون ينتظرون شوية بعد حتى يشوفون دينا الشربيني بالدراما الرمضانية، الفنانة نفسها عايشة فترة نشاط سينمائي مكثف ومو طبيعي. هي مرتبطة حالياً بالمشاركة بأربعة أفلام جديدة، ومراحل هاي الأفلام تتنوع بين أعمال حالياً تتصور، وأخرى دتحضر حتى تبدي تصوير، بالإضافة لمشاريع وقعت عقود بطولتها بالفترة الجاية. يعني من الآخر، دينا "طايحة بيها شغل" حالياً ومو شويه.

من أبرز مشاريعها السينمائية اللي جاية، مشاركة دينا الشربيني بالجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق". هي حالياً دتواصل تصوير مشاهدها بالعمل اللي يجمعها ويا نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز، نيللي كريم، ماجد الكدواني، وأحمد خالد صالح. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ودينا راح تقدم شخصية جديدة تماماً ما شفناها بالأجزاء الأول والثاني من الفيلم. هاي حتكون مفاجأة للجمهور أكيد!

دينا الشربيني همين دتحضر حتى تبدي تصوير فيلم "أهل العيب"، واللي راح يجمعها ويا أحمد السعدني، غادة عبد الرازق، محمد ممدوح "تايسون"، ويسرا، بالإضافة لعدد ثاني من الفنانين. هذا الفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري. وفوق كل هذا، دينا وقعت عقد على فيلم ثاني يرجعها تتعاون ويا الفنان أحمد السعدني مرة ثانية، وهذا الفيلم الجديد راح يكون من إخراج مريم أبو عوف. يعني ثنائي ناجح.

ومن ضمن مشاريعها الجديدة، دينا الشربيني وقعت عقد للمشاركة ببطولة الجزء الثاني من فيلم "شقو"، واللي إسمه "شبنش مراكش". بهذا الفيلم، راح ترجع تتعاون ويا الفنان عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، وخالد الصاوي، بعد مشاركتها بالجزء الأول من الفيلم اللي انعرض بموسم عيد الفطر 2024. يعني دينا ناويتها سينما وبقوة هالفترة، شنو رأيكم بالخطوة وشلون تشوفون مشاريعها الجديدة؟