ترفيه

فيلم حدوتة للنجم أحمد حلمي لسا مسيطر سيطرة كاملة على شباك التذاكر بالسينما المصرية، من يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 اللي نزل بيه. إيراداته اليومية دتتعدى الـ 7 ملايين جنيه مصري، يعني تارك منافسيه بفرق كلش جبير. يوم الأربعاء الفات، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، الفيلم وحده جاب أكثر من 7.6 مليون جنيه مصري، تحديداً 7,609,341 جنيه مصري من 42,956 تذكرة انباعت بيوم واحد. وبهالشي، مجموع إيراداته من بداية عرضه وصل لـ 64,549,235 جنيه مصري، يعني انباعت 399,961 تذكرة كلياً.

بطولة هذا الفيلم، اللي جاي بإطار كوميدي، يشارك بيها أحمد حلمي ويا أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم وعمر شريف. إضافة لهذوله، الفنان محمد ممدوح جان طالع ضيف شرف وهالشي جان كلش حلو. الفيلم هذا من تأليف أحمد عبد الرحمن والإخراج لمازن أشرف، يعني طاقم قوي صراحة ونتائجه دتبين.

ورا حدوتة، فيلم ولا كان عالبال لنور النبوي وياسمينا العبد لزم المركز الثاني. هذا الفيلم جاب 514,947 جنيه مصري يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، من 3,221 تذكرة. وإيراداته الكلية من أول ما نزل وصلت لـ 39,724,130 جنيه مصري، يعني 248,582 تذكرة.

بعده مباشرة، بالمركز الثالث، جان فيلم مطلوب عائلياً اللي بيه كريم عبد العزيز، ياسمين صبري ومصطفى خاطر. إيراداته بيوم الأربعاء الفات جانت 400,488 جنيه مصري من 1,703 تذاكر. مجموع إيراداته كلها من بداية عرضه وصل لـ 73,447,442 جنيه مصري، وبيعه وصل لـ 453,284 تذكرة. يبدو هالفيلم لسه مستمر يجيب فلوس قوية بالرغم من موقعه بالترتيب.

فيلم نصيب، اللي بيه ياسمين صبري ومعتصم النهار، ظل موجود بقائمة الإيرادات اليومية وجاب 25,891 جنيه مصري من 143 تذكرة يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. إيراداته الكلية وصلت لـ 4,493,620 جنيه مصري من 27,485 تذكرة من يوم ما انعرض. ويا ياسمين صبري ومعتصم النهار، يشاركون بالفيلم همين رحمة أحمد وخالد سرحان.

وبالمركز الأخير بقائمة الأفلام الخمسة، جان فيلم محمود الثاني اللي أبطاله أحمد غزي وكزبرة. هذا الفيلم جاب 15,076 جنيه مصري من 74 تذكرة بيوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وهالشي يخلي إيراداته الكلية توصل قريب الـ 94.5 مليون جنيه مصري، بالتحديد 94,465,959 جنيه مصري من 679,599 تذكرة من يوم عرضه. يعني مع إنه بالمركز الأخير، إيراداته الكلية مو قليلة!

تدرون شفتوا فيلم "حدوتة" لو لسه دتنتظرون الإيرادات ترتفع أكثر؟