يسرا خطفت الأنظار بمهرجان القاهرة: أخضر ملكي لو إيه؟

ترفيه

نجمة الشاشة المصرية، الفنانة يسرا، اللي دايماً نعرفها بذوقها الرفيع وإطلالاتها اللي تخبل، سوت هوس كامل بافتتاح الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هالمهرجان، اللي انطلق يوم 11 نوفمبر 2026 ويستمر لحد يوم 19 من نفس الشهر، صار محطة لأنظار الكل بفضل حضور النجوم الكبار وإبداعاتهم، بس إطلالة يسرا هي اللي علّقت ببالنا!

الإطلالة الملكية اللي سحرت العيون!

الأخضر الداكن هذا مو مجرد لون، لا والله، هذا فد بيان بالأناقة والرقي! يسرا اختارته لفستانها الفخم اللي لبسته على السجادة الحمرا، بتصميم يجمع بين التطريزات اللي تلمع لمعان مو طبيعي والقماش الساتان المنسدل اللي يعطي شعور بالفخامة. قصة الفستان جانت مكشوفة الكتفين وبدون أكمام، فد لمسة جريئة وحلوة. الجزء العلوي من الفستان جان بقصة مستقيمة تماماً عند الصدر، ومطرز بالكامل بترصيعات لامعة تخطف البصر وأحجار صغيرة متدرجة بالحجم، وهاي الترصيعات هي اللي نطت للفستان بريق يجنن ويخلي أي واحد يشوفه يصفن بيه.

تفاصيل... تسوي العجب!

أما بالنسبة للجزء الجوة من فستان يسرا، فجان بقصة ضيقة وملفوفة على الخصر بشكل يبرز جمال جسمها، بعدين ينزل واسع شوية من الأسفل. جان بي تفاصيل من قماش الساتان الناعم وكسرات جانبية تتداخل ويا بعضها بشكل فني ومتقن. بس اللي زاد جمال التصميم وصار فد لمسة درامية غير شكل هو القماش اللي ينسدل من الخصر على هيئة شريط طويل وعريض يوصل لحد الأرض، وهذا الشي انطى للإطلالة طول وانسيابية تخليها فد شي خرافي.

ولأنو يسرا تعرف شلون تكمل اللوك صح، كملت إطلالتها بوشاح شفاف من التول الأخضر، لفته على أذرعها بطريقة فنية ونزل على جانبي الفستان لحد الكاع، فد حركة خلتها تبين كأنها جايّة من عالم ثاني، بكُل سلاسة ونعومة. نسقت وياها أقراط طويلة متدلية مرصعة بالكريستال اللي جانت تلمع ويا كل حركة، وخواتم بارزة أضافت فد فخامة، ولمسات أخيرة بطلاء أظافر أحمر حيل جذاب ومختلف.

وبالنسبة للشعر والمكياج، اعتمدت تسريحة شعر مستقيمة ومنسدلة باللون الأشقر العسلي اللي جان يبرز جمال ملامحها. المكياج ركز على إبراز العينين بظلال داكنة ورموش محددة بدقة، ويا حمرة وردية هادئة كلش، وهاي الإختيارات الجمالية كلها تكاملت ويا اللوك العام بشكل يخليها "بيرفكت" من كل النواحي! صدق، فنانة ما تغلط بالإختيارات وتعرف شلون تكون أيقونة للموضة.

تكريم يستاهل كل الحب والشغف

ومو بس الإطلالات الحلوة هي اللي تخلي يسرا حديث الناس! قبل كم يوم، تكرمت بجائزة الإنجاز مدى الحياة بالسينما العربية بافتتاح مهرجان البحرين السينمائي. بينت حيل فرحانة وسعيدة بهذا التقدير اللي هو فخر لأي فنان، خصوصاً إنو هذا التكريم جاي من مملكة البحرين اللي الها محبة جبيرة ومكانة خاصة بقلبها.

وضحت يسرا إنو هذا التكريم جان إحساسه يختلف عن أي شي ثاني، خصوصاً لأنو جان عن مشوارها الفني الطويل اللي مليان سنين من الحب والتعب والشغف اللي انطتهن للفن. وكالت بالظبط وبعبارات مؤثرة: "يكون إحساسه مختلفًا وأكبر من أي كلام. وسعادتي تكون أكبر عندما يكون التقدير ده من بلد شقيق وغالٍ على قلبي، من مملكة البحرين، البلد اللي له مكانة ومحبة خاصة في نفسي". كلامها جان من القلب ويوصل للقلب، وهذا شي يخلينا نحترمها أكثر وأكثر.

مهرجان القاهرة... حكايات متخلص!

بس المهرجان هذا مو بس جاي بإطلالات النجوم الحلوة، لا، هذا فد حدث سينمائي ضخم! هو جاب ويّاه 145 فيلم من 64 دولة حول العالم، فد تنوع مو طبيعي للسينما العالمية، ويا مجموعة أفلام تتنافس ضمن المسابقات الرسمية، بالإضافة للعروض الخاصة والأفلام القديمة اللي تم ترميمها.

هالسنة اكو تسع أفلام مرممة كلش مهمة، كلها مأخوذة من روايات الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ، وهاي الأفلام تشمل روائع مثل قصر الشوق وميرامار والسّمان والخريف والقاهرة 30. يعني فد فرصة جبيرة للجمهور يشوف كلاسيكيات السينما المصرية من جديد. والمهرجان هذا يحتفل بمرور 50 سنة كاملة على تأسيسه من خلال فعاليات هواي راح تصير خلال الأيام الجاية، يعني مو بس أفلام وملابس، هذا احتفال بتاريخ السينما وإرثها العظيم!

شنو رأيكم بهاللوك الملكي اللي اختارته يسرا؟ احنا نشوفه ضارب كلشي وماكو منه، صدق فنانة تعرف شلون تخلي الكل يحجي عنها ويصفن بيها!