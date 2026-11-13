علي شمس يجهزنا لرمضان 2027 بمسلسلين حريقة! هدى حسين وفرح الصراف بالواجهة

ترفيه

المؤلف اللي نعرفه زين، علي شمس، كشف عن مفاجأة الموسم الرمضاني لسنة 2027 بنشره لبوسترين جديدين.

شمس علّق على البوستر وكتب: "على بركة الله ألتقي فيكم في رمضان 2027". فدوة لهالهمة، يعني مو بس عمل واحد، لا! عملين كاملين من تأليفه راح نشوفهم العام 2027.

المسلسل الأول اللي اسمه "أم حلال" راح تكون النجمة هدى حسين بطلته، والمخرج منير الزعبي هو اللي راح يتولى الإخراج. ومواقع التواصل الاجتماعي ما قصرت، بدت تتناقل أخبار عن نجوم ثانيين راح يشاركون بالعمل مثل عبدالمحسن الأسود وهبة الدري والغالية، شيلاء سبت، ريم أرحمة وجمال الصالح. يعني كاست ولا أروع! والقصة راح تكون دراما بيها غموض وأسرار وصراعات اجتماعية. يعني شدوا الأحزمة، حتكون قصة حارة!

أما العمل الثاني فهو "على ذمة يوسف"، وهمين من تأليف علي شمس، بس الإخراج راح يكون لحسين الحليبي. والبطولة للفنانة فرح الصراف. بس صراحةً، شمس ما انطانا تفاصيل هواية عن هالعمل الثاني، يعني الظاهر يريدنا نتشوق أكثر ونضل نحزر شنو القصة. بس ويا فرح الصراف، أكيد راح يكون شي مختلف ومو عادي!

يا ترى، أي واحد منهم راح يحصد المشاهدات أكثر برمضان 2027؟