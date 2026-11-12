نور النبوي وياسمينا العبد بالصدارة (تقريباً)، وياسمين صبري وين؟ بالمركز السابع!

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يا جماعة الخير، الأخبار الحلوة وصلتنا من السينما السعودية! فيلم «ولا كان على البال» اللي الأبطال مالته نور خالد النبوي وياسمينا العبد، سوّالها قلبان وكسّر الدنيا بالمركز الثاني ضمن قائمة الأفلام اللي حققت أعلى الإيرادات الأسبوع اللي فات.

الفيلم هذا قصته حلوة لأنه يمزج الكوميديا الاجتماعية، يعني بي ضحك من القلب ومواقف نشوفها بحياتنا اليومية، فشي طبيعي العالم تحبه وتجي تشوفه بالسينما. نور النبوي ويا ياسمينا العبد، وياهم أشرف عبد الباقي. الإبداع مو بس على الشاشة، ترى المخرج أحمد عماد والكاتب إياد صالح والمنتج أحمد بدوي هم ورا هالنجاح الكبير،

وبين كل الأفلام العشرة اللي دخلت القائمة، فيلم «مطلوب عائليًا» أخذ المركز الخامس. يعني المنافسة قوية، وكل فيلم يريد يسحب البساط من جوه رجل الثاني. بس شنو وضع ياسمين صبري وفيلمها «نصيب»؟ هنا المفاجأة الصدك!

بس هالمرة فيلمها «نصيب» استقر بالمركز السابع بقائمة الأفلام الأكثر إيرادات بالسينمات السعودية. بصراحة، هذا شي يخلينا نفكر، هل الجمهور ملّ من القصص المعتادة لو المنافسة صارت أقوى؟ ياسمين صبري تشارك بالبطولة ويا وجوه معروفة مثل معتصم النهار ودنيا ماهر ومصطفى أبو سريع وعمر الشناوي وخالد سرحان.

فيلم «نصيب» هو عمل مصري، كتبه أحمد عبد الفتاح وأخرجه أحمد خالد أمين، ويأتي ضمن الأعمال السينمائية المصرية التي تنافس على جذب الجمهور في دور العرض السعودية. بالنهاية، منو حتشجعون بالمرة الجاية؟