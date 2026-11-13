هرم ذهبي لسعيد شيمي؟ كال: "مو أول مرة أتكرم"! 🤣

ترفيه

يا عيني عالنجوم اللي ما ينسون نفسهم! مدير التصوير الأستاذ سعيد شيمي، اللي كلنا نعرف شغله النظيف والمبدع، جان على موعد ويا تكريم عالمي بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الرجال استلم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ومو بس هيج، اللي بلغه بالخبر جان الفنان حسين فهمي نفسه! تتخيلون الشعور؟ تكريم من مهرجان كبير وخبر مفرح يجيك من فنان بقامة حسين فهمي!

الكل توقع يفرح ويطير من الفرحة، بس سعيد شيمي طلع غير! وكال جملة: "مو أول مرة أتكرم!" يا حظه! حتى ذكرنا بتكريمه اللي جان بـ 2006، ولمن استلم الجائزة وقتها من الأستاذ الكبير، الله يرحمه، عمر الشريف. يعني الموضوع مو جديد عليه أبدًا.

شنو رأيكم؟ اكو نجم تحسونه كل ما يتكرم، يكول "عادي، متعود"؟