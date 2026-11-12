رحمة رياض لمّت ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بخط واحد.. شنو هالوناسة!

ترفيه

يا جماعة، شفتوا مكالمة الفيديو اللي صارت بين فنانتنا رحمة رياض ويا ناصيف زيتون ومرته دانييلا رحمة؟ اللقطة اللي جمعتهم كانت كلها عفوية وضحكات، وخلت الكل يحجون عنها!

النجوم الثلاثة كانوا يتبادلون التهاني على مشاريعهم الفنية الجديدة، وهالشي كشفلنا علاقتهم الحلوة والودية اللي بعيدة كل البعد عن أجواء الحفلات والأستوديوهات. يعني مو بس نشوفهم بالمقابلات والأغاني، لا، حتى مكالماتهم سوالف وضحك.

طبعاً، علاقة رحمة بناصيف مو جديدة علينا، فبينهم تعاونات غنائية حققت صدى واسعاً. ومن أبرز تعاوناتهم أغنية ما في ليل. ورجعوا جمعوا صوتهم في سبتمبر الماضي بأغنية لمة وضحكة باللهجة العراقية، كلمات فقار الماجد وألحان قبس يوسف وتوزيع عمر صباغ.

وكان لناصيف نشاط فني لافت في الأشهر الماضية، بالتوازي مع حضوره العائلي والإعلامي إلى جانب زوجته دانييلا، التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها وشاركت جمهورها لقطات من المناسبة، بينها قالب حلوى من زوجها حمل عبارتي قبلك ومعك.

أما رحمة رياض، فمستمرة بوجودها الغنائي وتفاعل دائم ويا جمهورها. وعلاقتها الفنية بناصيف زيتون تبقى دايماً محط اهتمام هواية عالم.

يا ترى، هاللمة الحلوة تشوقكم لتعاون فني جديد يجمعهم؟ احنا نقول يا رب تصير!