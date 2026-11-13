الديفا سميرة سعيد نزلت تيزر ألبومها الجديد "ماذا ولو" وكشفت الموعد!

ترفيه

الديفا سميرة سعيد نزلت التيزر التشويقي الثاني لألبومها الجديد، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. التيزر فيه مقطع من أغنية "تبا" اللي راح تخلي الكل يهز راسه وياها.

أغنية تبا هاي، الكلمات كتبها الشاعر شادي نور، والألحان من إيد الملحن أحمد طناني، أما التوزيع فتكفل بيه هاني يعقوب، يعني فريق فد شي! وبالنسبة للميكس والماستر، أمير محروس سواها عدل، والكليب كله إخراج نضال هاني. يعني فريق مرتب ومشتغلين صح.

سميرة سعيد كشفت عن الموعد الرسمي لطرح الألبوم: يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. الألبوم راح ينزل على جزأين، والجزء الأول فيه ثمان أغنيات، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

من ناحية الشعراء، عدنا الأسماء الثقيلة اللي ما عليها كلام: نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور اللي سمعتوا اسمه قبل شوية، بلال سرور، ومحمد قايّات. أما الملحنين اللي ماخذين الساحة، فهم: عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب، وأحمد طناني. كل واحد منهم لحنه يسوى ألبوم كامل!

التوزيع الموسيقي يتولاه هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين. أما الميكس فتولاه أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، ومفدي مجدي، وأمير محروس يشرف على الماستر النهائي للألبوم بالكامل. ومن المقرر تقديم أغنيات الألبوم كليبات مصورة بأسلوب Visual Album، وكل أغنية الها هوية بصرية خاصة بيها.

بصراحة، الألبوم هذا شكله راح يسوي ضجة مو طبيعية. كل هذا الإبداع والأسماء اللي بيه، ما يخلينا ننتظر إلا الحان وحنجرة ذهب من سميرة سعيد. منو متحمس أكثر شي ويانا؟