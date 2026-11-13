صلاح بتركيا: الفرعون رجع يكسّر الدنيا!

ترفيه

محمد صلاح، قائد منتخبنا المصري ومهاجم طرابزون سبور التركي الجديد، رجع وبقوة يستعيد بريقه التهديفي بالملاعب الأوروبية، ومقدم انطلاقة مميزة كلش ويا فريقه الجديد بالدوري التركي. هذا مو بس يأكدلنه إنه هو بعده قادر يواصل التألق ويصنع الفارق بكل ثقة، حتى لو اختار تجربة جديدة وبعيدة عن الأضواء القوية للدوري الإنجليزي الممتاز. احنا ندري كلش زين السنوات الاستثنائية اللي قضاها صلاح ويا ليفربول، واللي امتدت لتسع مواسم، واللي خلت اسمه ينكتب بحروف من ذهب بتاريخ النادي الإنجليزي العريق. وبعد كل هذا التألق، قرر صلاح يشد الرحال ويغادر الريدز بفترة الانتقالات الصيفية الأخيرة حتى يلتحق بطرابزون سبور بصفقة انتقال حر، وهسه هو يفتح صفحة جديدة مبهرة بمسيرته الاحترافية، وواضح كلش إنه جاي يكتبها بقلم ذهب مثل العادة.

مو صلاح يرجع لأجواء البريميرليج... بس هالمرة بتركيا!

الموقع مال "Fanatic" ركز كلش على تألق نجمنا المصري بالملاعب التركية، وكال إن محمد صلاح حالياً عايش أجواء البريميرليج مرة ثانية، أي والله! لأن رجع لمستوياته الهجومية المميزة اللي متعودين نشوفها منه طول رحلته التاريخية ويا ليفربول، بس الفرق إنه هالمرة بالقميص مال طرابزون سبور. صلاح مسوي بداية قوية كلش ويا فريقه الجديد، سجل تسع أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة بأول إحدى عشر جولة بالدوري التركي الممتاز. هذا مو بس يأكد إنه تكيف ويا الفريق الجديد بسرعة البرق، لا عيني، صار واحد من أهم اللاعبين اللي يأثرون بالتشكيلة الأساسية وبقوة. هاي الأرقام المرعبة اللي ديسويها صلاح حالياً جاي ترجعنه بالذاكرة للأيام الذهبية مالته ويا ليفربول، من كان واحد من أخطر المهاجمين بالدوري الإنجليزي بدون منازع. جان عنده قدرات تهديفية مو طبيعية تفاجئ الكل، وسرعته الخارقة ومهاراته الخرافية بتجاوز دفاعات الخصم، بالإضافة لمساهماته المستمرة بصناعة الأهداف اللي جانت تحير الفرق المقابلة، كلها هاي رجعت وشفناها. تألق محمد صلاح هيج الأنظار وخلت الكل يباوع على تجربته الجديدة بتركيا، خاصة إنه اللاعب محتاج فترة كلش قصيرة حتى يستعيد حسه التهديفي المرعب. وهسه هو صار واحد من أبرز المنافسين على صدارة هدافين الدوري التركي، بالرغم من إنه انتقل لدوري مختلف تماماً بعد سنين طويلة من التألق بإنجلترا وهز الشباك بكل مكان.

ندم جماعة ليفربول؟ السؤال اللي محير الكل!

المستوى الخارق اللي يقدمه صلاح حالياً ويا طرابزون سبور فتح نقاشات وجدل هواي بخصوص قراره يغادر ليفربول. يعني الصراحة، محمد صلاح جان واحد من أهم الركائز الهجومية للفريق الإنجليزي لسنوات طويلة، واسمه ارتبط بإنجازات وألقاب هواي حققها النادي بهاي الفترة التاريخية الذهبية اللي جان هو نجمها. صلاح أنهى مسيرته ويا ليفربول بعد تسع مواسم جانت استثنائية بكل معنى الكلمة، وقضى بيها تجربة احترافية مميزة بالدوري الإنجليزي، علمود لا ننسى إنه قبلها لعب لتشيلسي، إضافة لتجاربه بالدوري الإيطالي ويا روما وفيورنتينا. نجمنا المصري قدر يترك بصمة متنمحي أبداً بملعب الأنفيلد، وصار واحد من أبرز الهدافين بتاريخ النادي، وقاد الفريق لتحقيق بطولات هواي، ولهالسبب، رحيله يعتبر محطة كلش مهمة بمسيرة ليفربول بآخر سنين، وأثار مستواه الحالي جدلاً حول قرار رحيله.

حذاء الذهب يتبع الفرعون أينما حلّ!

الأرقام هي اللي تحجي بصوت عالي، وتكشف حجم الإنجازات اللي حققها محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز. تخيلوا، توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالمسابقة أربع مرات خلال مسيرته ويا ليفربول. أربع مرات مو لعبة! أول مرة جانت بموسم 2017-2018، من سجل 32 هدف، وهاي جانت رقم قياسي بهالزمن لموسم يتكون من ثمانية وثلاثين مباراة، يعني سوى شي تاريخي! وراها استمر بالتألق وبالموسم اللي بعده سجل اثنين وعشرين هدف. قائد منتخب مصر رجع وتوج بجائزة الهداف بموسم 2021-2022 بعد ما سجل ثلاثة وعشرين هدف. ورجع كرر الإنجاز بموسم 2024-2025 وسجل تسعة وعشرين هدف. هذا كله يأكدلنا إنه مستمر بالمنافسة على الأرقام القياسية بالرغم من اختلاف الأجيال واللاعبين المنافسين اللي يظهرون ويختفون، يعني الفرعون ما يتعب ولا يعرف المستحيل!

الفرعون ينافس على صدارة هداف الدوري التركي!

طموح محمد صلاح بتجربته الجديدة مو بس يقدم مستويات زينة ويا طرابزون سبور، لا عمي، هو يريد ينافس على الألقاب الفردية الكبيرة، وأهمها جائزة هداف الدوري التركي الممتاز. نجمنا المصري حالياً بالمركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة، وعنده تسع أهداف. يفصله بس هدف واحد عن المتصدر جيفت أوربان اللي يملك عشر أهداف. وهذا الشي يخلي المنافسة على الحذاء الذهبي التركي مفتوحة على مصراعيها بالجولات الجاية، وكأنها سباق ناري. جماهير طرابزون سبور ينتظرون بشوق استمرار توهج نجمنا المصري اللي يحاول ينقل نجاحاته التاريخية الخارقة من الملاعب الإنجليزية لتركيا، ويكتب فصول جديدة بمسيرته الاحترافية المليانة إنجازات. هو أثبت للكل إن قدراته التهديفية مو مرتبطة لا بمسابقة معينة ولا بفريق واحد، وإنما هو أسطورة بحد ذاته، تره مو صلاح لو يروح للمريخ راح يسجل أهداف، مو صح؟